أخبار التوك شو .. مفاجأة في نزال إيلون ماسك ومارك .. وإعلامي يهاجم المتسولين .. والهلال يتفوق على أندية العالم بسبب نيمار

تناولت برامج التوك شو في الساعات الأخيرة، عدد من الملفات الهامة والمختلفة، وسط ترقب واهتمام كبير بها، وعلى رأس تلك الملفات ملف ما فعله جماعة الإخوان الإرهابية خلال فترة توليهم الحكم، فضلا عن النزال المنتظر بين كلا من إيلون ماسك ومارك زوكربيرج.

ونرصد لكم من خلال موقعنا صدى البلد، أبرز ما جاء في برامج التوك شو في الساعات الأخيرة من مساء الخميس.

أكد المحلل الاقتصادي شادي مشقوق، أنه لا يجب إهمال المشكلات النفسية والاقتصادية بين مارك زوكربيرج وإيلون ماسك، وذلك خلال تعليقه على الدعوة إلى عقد نزال بينهما: "الموضوع عبارة عن دعاية ولن يُقام النزال في الغالب، والطرفان مستفيدان مما يحدث".

وأضاف "مشقوق"، في مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري على قناة "القاهرة الإخبارية": "كانت هناك مشكلات في سنة 2016 وفي انفجار صاروخ إكس الذي تسبب في حدوث أضرار لقمر صناعي مملوك لفيسبوك، لاحقا كانت هناك مشكلات بين فيسبوك وكامبريدج أناليتيكا".

قال الإعلامى تامر أمين إن الذين يستحقون المساعدة فعليا هم الذين يعملون بكرامة، ويبتغون الحلال ليس الحرام.

وأضاف تامر أمين خلال برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر قناة "النهار"، قائلا: "الشحاتين والمتسولين اللى بنشوفهم فى الشوارع وإشارات المرور وعلى الكبارى دول ما يستحقوش أى مساعدة لأن الدين ماقلش نساعدهم".

قال الإعلامي محمد موسى، إن اعتصام جماعة الإخوان الإرهابية في ميداني رابعة العدوية والنهضة كان مسلحا، لافتا إلى أنه أذاع مقطع فيديو وقتها يشير إلى امتلاك المعتصمين في رابعة العدوية لمدفع هاون.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، :"لولا قرار فض الاعتصام كان سيحدث ما لا يحمد عقباه وكانت ستحول البلاد إلى فوضى عارمة مثل سوريا وليبيا واليمن، ورأينا عدد كبير من المدنيين تم إطلاق النار عليهم من المعتصمين .

حل الدكتور كريم أبو المجد الجراح العالمي ورائد زراعة الأعضاء، ضيفا ببرنامج مصر تستطيع والمذاع عبر قناة دي إم سي.

وقال ابو المجد خلال حواره بالبرنامج، :" قانون زراعة الأعضاء ليس بجديد وموجود منذ 2010 ولكن لم يكن يطبق.

ونوه إلي أنه سيطبق بوعى المصريين ومعرفتهم بمدى أهمية التبرع بالأعضاء لعلاج المرضى من أمراض تفتك بهم.

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفاً لمدة 18 شهراً، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، انه "احنا عايزين اشعب المصري يحس أن الدولة والحكومة بتسانده وبتدعمه.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الحكومة قدرت الحالة التي بها الشعب المصري، ولكن نرغب في أن يتم العمل على الأسعار، وأن يكون هناك حملات على الأسواق، ووضع تسعيرة معينة على السلع، خاصة أن الناس تعبت من غلاء الأسعار"

قال الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن عُقدت مجموعة كبيرة من الجلسات العامة بالإضافة إلى جلسات متخصصة، والتي عملت على المخرجات الأساسية التي تم مناقشتها داخل الجلسات العامة، وكان دور الجلسات المتخصصة هو وضع الصياغات الأخيرة على المخرجات أو اتجاهات النقاش الأساسية في الجلسات العامة، وبالتالي كان دور مجلس الأمناء في اجتماع الأمس مناقشة المخرجات التي رفُعت من المقرر العام لكل محور للتوافق بشأن هذه المخرجات.

وأضاف "فرحات"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أنه جرى نقاش طويل حول ما جاء من اللجان المتخصصة، وتم التوافق على مجموعة من التوصيات، ورفع هذه التوصيات للرئيس السيسي، وهذه التوصيات توزعت على مجموعة كبيرة من اللجان في المحور الاقتصادي، والسياسي والمجتمعي، إذ أنه في المحور السياسي تم التوافق على مجموعة من التوصيات الخاصة التي جاءت من لجان مختلفة، مثل لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، حيث تم التوافق على بعض التوصيات الخاصة المتعلقة بالحريات الأكاديمية، أو توسيع العلاقات بين المؤسسات البحثية والأكاديمية المصرية، ونظيراتها بالخارج، وتم التوافق أيضا على توصيات فيما يتعلق بالنظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ، وتم التوافق على مقترحات محددة بشأن هذا النظام.

وعرضت فضائية "العربية"، تقريرًا عن صفقة انتقال نيمار إلى صفوف نادي الزعيم، والتي رصدت من خلالها تصريحات اللاعب حول انتقاله لصفوف الدوري السعودي، حيث قال اللاعب إنه حقق الكثير من الألقاب والأرقام في أوروبا، ويريد اختبار نفسه وتحدي نفسه في مكان جديد بعيد عن أوروبا.

وأثنى النجم البرازيلي خلال تصريحاته على الدوري السعودي وصفقاته الهائلة، وأكد أن دوري روشن أصبح يضم لاعبين من العيار الثقيل في الوقت الحالي، معربا عن رغبته القوية في مواصلة تسجيل الأهداف والانتصارات برفقة نادي الهلال السعودي خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء التحديات والمنافسة الشرسة التي ستتواجد في الدوري السعودي في الموسم الجديد.

وأشار تقرير "العربية" إلى أن نادي الهلال أصبح يتفوق على أغلب أندية العالم هذا الموسم من حيث الإنفاق على اللاعبين، إذ تخطى النادي أندية عالمية مثل بايرن ميونخ الألماني، ومانشستر سيتي الإنجليزي، ونادي أرسنال، ونادي ريال مدريد ونادي برشلونة، حيث إن الهلال أصبح ثاني أكثر نادي إنفاقا في العالم خلال الصيف الجاري فقط.

عرضت قناة القاهرة الأخبارية، تقريرا بشأن موعد النزال بين مالك شركة "ميتا" مارك زوكربيرج، ومالك شركة "اكس" أيلون ماسك، الأمر الذى يتساءل عنه رواد التواصل الإجتماعى هذه الفترة.

وحسب التقرير فإن القصة تعود الى يونيو الماضى، حيث دعا ايلون ماسك، عبر تطبيق "اكس" مارك زوكربيج مالك ميتا، إلى النزال داخل قفص، مؤكد أن القتال داخل القفص لن يكون بالأمر الصعب عليه.

وأوضح التقرير، أن مالك شركة ميتا، رد حينها على تغريدات ايلون ماسك، مطالبا اياه بتحديد وقت ومكان القتال.

وأشار التقرير إلى ان ماسك ومارك اعتاد خلال السنوات الماضية اثارة الجدل على خلفية التنافس بينهما فيما يخص السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعى.

كشفت أسرة الشهيد الرائد الراحل هشام شتا معاون مباحث كرداسة الكواليس الأخيرة في حياته قبل استشهاده على يد الجماعة الإرهابية في أحداث كرداسة.

وتحدث والده في برنامج «حقائق وأسرار»، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، المذاع على قناة صدى البلد، عن الساعات الأخيرة في حياته قبل استشهاده أثناء مواجهة الإرهاب، مؤكدا أنه كان يسمع أصوات غريبة عند الحديث معه هاتفيا، قائلا “ مرة سمعت صوت عالي والجماعات الإرهابية، تردد، حي الجهاد، حي الجهاد، فسألته إيه ده يا ابني، رد قالي يا بابا هم كده على طول»”.

وأوضحت والدة الشهيد هشام شتا، أنه كان يتحدث معها يوميا، وكانت آخر كلماته "خلي بالك على نفسك يا ماما».

حل الدكتور كريم أبو المجد الجراح العالمي ورائد زراعة الأعضاء، ضيفا ببرنامج مصر تستطيع والمذاع عبر قناة دي إم سي.

وقال ابو المجد خلال حواره بالبرنامج، :" قانون زراعة الأعضاء ليس بجديد وموجود منذ 2010 ولكن لم يكن يطبق.

ونوه إلي أنه سيطبق بوعى المصريين ومعرفتهم بمدى أهمية التبرع بالأعضاء لعلاج المرضى من أمراض تفتك بهم.