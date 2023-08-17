وكيل شباب كفر الشيخ يتفقد إنشاء مدرجات نادي بلطيم بتكلفة 40 مليون جنيه

تفقد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، موقع إنشاء مدرجات نادى بلطيم الرياضي.

جاء ذلك في حضور النائب يونس عبد الرازق وعبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة والاستشاري الهندسي بجامعة حلوان والإنتاج الحربي وأعضاء مجلس إدارة النادي ومدير شباب بلطيم.

وتبلغ تكلفة إنشاء المدرجات 40 مليون جنيه ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة التي تتضمن تطوير الملعب والتراك المحيط به وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأشار الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى تعديل اتجاه بناء المدرجات، طبقاً للاتجاهات الصحيحة لإنشاء الملاعب والمدرجات، مكلفاً وكيل وزارة الشباب والرياضة، مجلس الإدارة بإنهاء إجراءات استخراج تراخيص البناء في أسرع وقت، المدرجات ملحق بها مقصورة وقاعة لاستقبال كبار الزوار وغرف خلع ملابس وحمامات وغرف الحكام.

وتابع: وتبلغ مساحة نادى بلطيم 6 أفدنة ويضم النادي ملعب كرة قدم قانوني وملعب تدريبي طبيعي وملعب كرة قدم خماسي نجيل صناعي وبه محال تجارية ضمن مشروعات الطرح الاستثماري بالنادي.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الهيئات الرياضية والشبابية بمحافظة كفر الشيخ، تشهد طفرة إنشائية كبيرة شملت مؤخرا الأعمال الإنشائية بمركز التنمية الشبابية بسخا شرق كفر الشيخ، وإنشاء «نادي الرياض» بقرية الضبعة بتكلفة إجمالية 8 ملايين جنيه الملحق به ملعب قانوني بتكلفة 5 ملايين جنيه واللمسات الإنشائية الأخيرة بمراكز شباب الغنيمي وعجلان بقلين والثمانين بإدارة شباب الحامول وكل مبني مخطط له أن يكون من دورين على مساحة 200م، عدا مركز شباب عجلان على مساحة 140 متراً وملعب الأكريليك بنادي الإرادة والتحدي إلى جانب الإضافة الرائعة لمبادرة «حياة كريمة» التي قدمت بناء جديداً وتطويراً لمراكز الشباب بقرى مطوبس.

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