حدث ليلا | الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة.. تفاصيل القبض على مسئول كبير بوزارة التربية والتعليم.. رضا عبدالعال: رحيل عبدالحفيظ لغز

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يبحث الكثير عن حالة الطقس اليوم ونشرة الأرصاد الجوية التي تتضمن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة ، بالتزامن مع استقرار الحرارة بعد موجة حارة شرسة انتهت أول الشهر الحالي ، وارتفعت درجات الحرارة خلالها على القاهرة الكبرى إلى 44 درجة للمحسوسة.

تستهدف منظومة “الكارت الموحد” توفير حزمة من الخدمات المجمعة للمواطنين على غرار الخدمات التموينية والتأمين الصحي والمدفوعات باستخدام بطاقة واحدة...

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية اتباع نهج متكامل للنهوض بقضايا تغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي واستعادته من خلال ضمان التآزر

أخبار مصر.. وافقت الحكومة على تثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً حتى يناير 2024، كما أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 436 لسنة 202 بتجديد تكليف حسن عبدالله

أحالت نيابة الأموال العامة العليا رئيس مجلس إدارة شركة الرواد لتقنيات التعليم التي تساهم الدولة فيها الدولة بنصيب وخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم ومدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ومير بشركة اتحاد الخبرات المتقدمة ومحامي الي محكمة الجنايات

أكد رضا عبدالعال، محلل برنامج "البريمو" أن رحيل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي لغز كبير، بعد انتشار شائعات كثيرة عن سبب رحيله عن القلعة الحمراء في الفترة الماضية.

علق محمد بركات ، على تصريحات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الوحدة الإماراتي بشأن الضغوط التي تعرض لها حين كان مدرباً للأهلي. وقال بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن موسيماني من المدربين الكبار الذين عملوا في مصر وكتب التاريخ مع الأهلي ولكن يعيبه كثرة تصريحاته.

أعلن أحمد مرتضي منصور القائم بأعمال رئيس نادي الزمالك عن نبأ صادم لجماهير الفريق بشأن صفقات موسم الانتقالات الصيفية الحالية. وأكد أحمد مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك أن النادي يسعي حاليا لحل أزمة إيقاف القيد

أكد محمد بركات، أن رحيل أحمد سيد (زيزو) نجم الزمالك يهدم قوام الفريق الأبيض. وقال بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الشباب السعودي متمسك بحسم الصفقة ورفع العرض إلى مقابل مالي ضخم وصل إلى 6 ملايين دولار. إعلامي يفجر مفاجأة بشأن بديل زيزو في الزمالك

قصة بوليسية مشوّقة مقتبسة في بعض جوانبها عن أحداث حقيقية، تدور حول مطاردة الأمن الجنائي لرجل من أخطر المجرمين وأكثرهم دهاءً وقسوةً وعنفاً، وذلك خلال مسيرته الإجرامية التي يتخللها مزيج من أعمال النصب والاحتيال

رد الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقيه عن واقعة استبدال الفنان محمد الحلو لكلمات أغنيته عمار يا إسكندرية» بجملة: «عمار يا سعودية».

قال الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن جبانة منف يوجد بها 60 هرما، مطالبا بضرورة تدشين سياحة للأهرامات وتنظيم جولات سياحية. وأضاف الدكتور مجدي شاكر خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر"

قال عبد الناصر قنديل الأمين العام المساعد لحزب التجمع، إن هناك 5 لجان بالحوار الوطني لم ترفع توصياتها حتى الان، موضحا أن قيمة هذه الأرقام أنها للمرة الاولى في التاريخ الحديث للدولة المصرية تدعوا مؤسسة الرئاسة لحوار لمناقشة المشاكل وحلها لتحسين بيئة العمل.

قال خميس الجارحي منشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، إن 90% من أفراد جماعة الإخوان شباب مستخدم لا يدري عن الفكرة شيئا، لكن العاطفة الدينية تحركهم وتجعلهم يصدقون القيادات.

قال الموسيقار سليم سحاب، إنّ مصر أهم بلد عربي قادر على صناعة النجوم، لأن فيها أكاديمية الفنون التي هي مصنع لكل الفنون المعروفة، ففيها معهد للتمثيل ومعهد للإخراج، ومعهد للتصوير، ومعهد للهندسة الصوت، ومعهد باليه، ومعهد الكونسرفتوار، ومعهد للموسيقى العربية الذي يخرج عشرات الموسيقيين

قالت الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن بحث مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون دريمر أهمية خفض التصعيد والتزام واشنطن بحل الدولتين للصراع الإسرائيلي مع الفلسطينيين.

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إلغاء مؤتمر صحفي كان مقررا الاثنين المقبل لنشر تقرير عن انتخابات 2020 في جورجيا، قائلا إن محاميه سيضعون حججه في ملفات المحكمة بدلا من ذلك.

أفادت وكالة رويترز في نبأ عاجل لها منذ قليل، بسماع دوي انفجار قوي قرب حي للأعمال في العاصمة الروسية موسكو على بعد بضعة كيلومترات من مقر الكرملين، دون أن يتضح سبب الانفجار حتى الآن.

قالت وزارة الدفاع الروسية إن سفينتين حربيتين روسيتين أحبطتا هجوماً أوكرانياً بقارب مسير قرب شبه جزيرة القرم، اليوم الخميس.