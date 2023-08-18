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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحذير بحري لمدة 72 ساعة| الأمواج 3 أمتار وسرعة الرياح 60 كم/ ساعة

حالة طقس اليوم في
حالة طقس اليوم في مصر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس اعتبارا من اليوم الجمعة حتى الأحد القادم، حيث يصل ارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، تنشط الرياح على خليج السويس، وتكون سرعتها 60 كم/ الساعة.

ويكون حالة الطقس اليوم، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون الطقس اليوم، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتظهر بعض السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وأكدت هيئة الأرصاد أن الملاحة البحرية في البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران إلا ربع.

وحول درجات الحرارة اليوم، خلال حالة الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري ٣٣ العظمى والصغرى ٢٥ درجة
السواحل الشمالية ٣١ العظمى والصغرى ٢٣ درجة
جنوب سيناء ٤١ العظمى والصغرى ٢٩ درجة
شمال الصعيد ٣٦ العظمى والصغرى ٢٣ درجة
جنوب الصعيد ٤٣ العظمى والصغرى ٢٨ درجة

الطقس هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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