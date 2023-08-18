عبدالعزيز خطيبا وفيوض قارئا.. تفاصيل نقل شعائر صلاة الجمعة من السلوم

يلقي الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني، خطبة الجمعة اليوم، في أول جمعة من صفر ، تحت عنوان:"دعوة للتراحم"، بتوجيهات من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

ويقرأ قرآن صلاة الجمعة، التي تنقل على الهواء مباشرة، من المسجد الكبير بالسلوم، الشيخ أحمد عوض فيوض، القارئ بالإذاعة والتليفزيون.

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، ليكون تحت عنوان "اسم الله الرحيم".

وينتشر وعاظ الأزهر الشريف وأئمة وزارة الأوقاف، في قافلة دعوية بمساجد محافظتي الإسكندرية (المنتزه)، والأقصر (القرنة)، اليوم الجمعة الموافق 2 من صفر 1445هـ.

وتضم كل قافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع خطبة الجمعة: "اسم الله الرحيم".