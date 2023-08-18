وزير الري: حصر الموارد البشرية والإمكانيات اللوجيستية لتطوير المنظومة المائية

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعين لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن "ورشة العمل الأولي لتقييم الأداء للموسم الصيفي 2023 والتخطيط للموسم الشتوي 2023 والصيفى 2024" والتي تم عقدها بمحافظة البحيرة.

كما استعرض خلال الإجتماع إحتياجات إدارات الرى بالمحافظات المختلفة من الموارد البشرية والإمكانيات اللوجيستية لتطوير منظومة العمل بها .

ووجه سويلم خلال الاجتماع بإعداد جدول زمنى بإجراءات محددة للتعامل مع كافة المعوقات والتحديات بإدارات الرى، ومتابعة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل قيادات الوزارة المعنية .

وشدد على قيام أجهزة الوزارة بالمحافظات بمتابعة التعديات الواقعة علي جسور المجارى المائية واتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لإزالتها بالتنسيق مع أجهزة المحليات .

كما وجه الدكتور سويلم بحصر كافة الإحتياجات من الموارد البشرية والامكانيات اللوجيستية اللازمة لتطوير المنظومة المائية والعمل على توفيرها ، نظرا لأهمية تطوير الموارد البشرية المتاحة ودعمها بالشكل الذى يمكنها من أداء وظيفتها على الوجه الأمثل .

وصرح الدكتور سويلم بأنه يجرى الإعداد لتنظيم ورش عمل لتقييم الأداء للموسم الصيفي ٢٠٢٣ والتخطيط للموسم القادم بمختلف المحافظات تباعاً على غرار ما تم بمحافظة البحيرة ، وذلك للتواصل مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة على حدى ، ومتابعة حالة المنظومة المائية فى كل محافظة ، والتعرف على المعوقات التي تواجه منظومة العمل ، وتقييم الموسم المنتهي والإعتماد على الدروس المستفادة في التطوير لوضع حلول بعيدة المدى قبل الموسم الصيفى القادم لعام ٢٠٢٤ .

تم عقد الاجتماع بحضور كل من الدكتور رجب عبد العظيم مساعد الوزير لشئون المياه ، والدكتور محمد رشدى مساعد الوزير للمشروعات القومية ، و الدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير .

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