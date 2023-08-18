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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد اكتشافه في إسرائيل.. الصحة العالمية تراقب متحور كورونا الجديد EG.5

بعد اكتشافه في إسرائيل..
بعد اكتشافه في إسرائيل.. الصحة العالمية تراقب متحور كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية الأمريكية الجمعة، أنهما تراقبان من كثب متحوّرة جديدة من كوفيد-19 "EG.5"، رغم أن "التأثير المحتمل لطفراتها المتعددة غير معروف بعد".

وقرّرت منظمة الصحة العالمية تصنيف متحوّرة جديدة "ضمن فئة المتحوّرات القيد المراقبة بسبب العدد الكبير (أكثر من 30) من البروتين الشوكي (سبايك)" الموجود على سطحها والذي يؤدي دورا أساسيا في دخول الفيروس خلايا الإنسان، وفق ما كتبت المنظمة في نشرتها الوبائية المخصصة لجائحة كوفيد-19 والتي نشرت ليل الخميس الجمعة.

وحتى الآن، اكتشفت هذه المتحوّرة الجديدة في إسرائيل والدنمارك والولايات المتحدة.


من جهتها، أشارت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) على منصة "إكس" إلى أنها تراقب المتحوّرة من كثب.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن "التأثير المحتمل لطفرات المتحوّرة الجديدة ما زال غير معروف ويتم تقييمه بدقة".

حتى 13 أغسطس 2023، وصل عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 إلى أكثر من 769 مليونا فيما بلغ عدد الوفيات بالفيروس أكثر من 6,9 ملايين في كل أنحاء العالم.

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