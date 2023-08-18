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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فستان مشجر.. ليلى علوي بإطلالة مبهجة على البحر

ليلي علوي
ليلي علوي

خضعت الفنانة ليلى علوى لجلسة تصوير جديدة، على البحر بالساحل الشمالى، مستغلة تواجدها هناك لقضاء الإجازة الصيفية.


وظهرت ليلى علوى بإطلالة مبهجة مرتدية فستان صيفي "منقوش بالورود"، وتركت شعرها منسدلا بطريقة تتناسب مع إطلالتها لتبهر متابعيها بظهورها الرائع المتألق، لاقت إعجابا كبيرا من جمهورها.

يذكر أن آخر أعمال ليلى علوي فيلم شوجر دادي بطولة بيومي فؤاد، تامر هجرس، حمدي الميرغني، مصطفى غريب، مي الغيطي، محمد محمود، فرح الزاهد، الراقصة جوهرة ومن  تأليف لؤي السيد،  إخراج محمود كريم وإنتاج شركة نيوسنشري، توزيع داخلي دولار فيلم، وتوزيع خارجي شركة أورينت، وشارك في الإنتاج شركات أفلام مصر العالمية، سينرجي، ماجيك بينز، وفيلم سكوير.


تدور أحداث فيلم شوجر دادى فى إطار كوميدى حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٨١٨_١٦٠٤٠٩
IMG_٢٠٢٣٠٨١٨_١٦٠٤٠٩
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IMG_٢٠٢٣٠٨١٨_١٥٣٣٤٣
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IMG_٢٠٢٣٠٨١٨_١٥٣٣٢٩

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