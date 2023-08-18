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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة شبابية.. غادة عبد الرازق تستمتع بإجازتها الصيفية

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

حرصت الفنانة غادة عبد الرازق، على مشاركة متابعيها صورًا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت غادة عبد الرازق اثناء قضاء عطلتها الصيفية بإطلالة شبابية جذابة، مما حازت الصورة على إعجاب متابعيها .

يذكر أن آخر أعمال غادة عبدالرازق مسلسل تلت التلاتة مكون من 15 حلقة من تأليف هبة الحسينى، وإخراج حسن صالح ويشارك في بطولته أحمد مجدى، مى سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبد الله وعدد كبير من الفنانين، والعمل ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.

وتدور قصة مسلسل تلت التلاتة حول ثلاث شخصيات تقدمها الفنانة غادة عبد الرازق بطلة العمل، وينتمي مسلسل تلت التلاتة لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.

أحدث أعمال غادة عبد الرازق

من ناحية أخرى، تنتظر غادة عبد الرازق عرض فيلمها الجديد جوازة بالعافية، الذي يشاركها في بطولته أحمد آدم، بيومي فؤاد، ثراء جبيل، ومحمود حافظ، والعمل من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، إخراج شريف إسماعيل، وإنتاج محمد عبدالحميد.

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٨١٨_١٨٢٢٢١
أثناء قضاء عطلتها الصيفية إطلالة شبابية اعمال غادة عبدالرازق الفنانة غادة عبد الرازق

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