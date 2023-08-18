زوجة نجم الزمالك تسحر العيون بإطلالة صيفية محتشمة على شاطئ البحر

تألقت هدى بهاء، زوجة أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك، في أحدث إطلالة لها، من عطلتها الصيفية، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وخطفت هدى بهاء، الأنظار، بإطلالة محتشمة، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجًا ناعما مرتكزًا على الألوان الناعمة مع اللون الأحمر في الشفاه.

وفي ساق آخر، كان نادي الشباب السعودي قد أبدى اهتمامًا بضم زيزو، وتدعيم مركز الجناح في صفوفه بموسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان زيزو قد انضم لصفوف القلعة البيضاء، فى يناير عام 2019، وخاض مع الفارس الأبيض 200 مباراة فى مختلف المسابقات، سجل خلالها 65 هدفا وقدم 53 تمريرة حاسمة.