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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الكاش مايوه يبرز أنوثة وجمال سيرين عبد النور

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

تألقت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، في أحدث إطلالة لها من اجازتها الصيفية، والتي قامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها بموقع إنستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة وناعمة.

وبدت سيرين عبد النور،  بكاش مايوه شبيكة جذاب باللون الأخضر، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وجريئة.

طرحت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور أغنيتها الجديدة بعنوان "هزهزة"، والتي تشهد عودة سيرين عبد النور للغناء، من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع كينغ، وإخراج ايلي فهد، وإنتاج كرافت ميديا حمدي بدر. 

سيرين عبد النور
وتعود سيرين بـ "هزهزة" المصنفة ضمن اللون الرومانسي المقسوم وذلك بعد فترة من الغياب تقترب من العامين عن عالم الأغنية. 

وكان آخر أعمال الفنانة سيرين عبد النور مسلسل "العين بالعين" بطولة رامي عياش، طوني عيسى، يوسف حداد، تأليف سلام كسيري، إخراج رندة علم.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال كرافت ميديا أغنية "سمع هس " من فيلم "البيت الروبي" غناء محمود العسيلي، وبطلى العمل: كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، وهى كلمات فليبينو، وتوزيع وألحان أحمد طارق يحيى، وإخراج بيتر ميمي، وأغنية "أوووه" لأحمد حلمي من مسرحية "ميمو" كلمات مصطفى حدوته، وألحان وتوزيع كولبيكس.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٨١٨_١٥١١٥٢

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