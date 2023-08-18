حسام موافي يحذر من خطورة التكشيرة : حرام | فيديو

شدد الدكتور حسام موافى، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، على أهمية الكلمة الطيبة، موضحًا آثارها الإيجابية في الحياة.

وحذر موافي، خلال تقديمه لبرنامج «ربي زدني علمًا» المذاع عبر قناة "صدى البلد"، من خطورة الكلمة السيئة، بجانب الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات.

التكشيرة حرام

وتابع: الابتسامة من أهم الأمور التي يمكن فعلها في الحياة، موضحًا أن جميع الأعمال التي يفعلها الإنسان تندرج تحت «حلال، حرام، مباح، مكروه، مندوب».

وأوضح موافي، أن التكشيرة حرام، ويجب على كل إنسان التخلص منها، وتساعد الابتسامة والكلمة الطبية على الارتقاء بالمجتمع، معقبًا: «أول واحد هيرتاح هو صاحب الكلمة الطبية».