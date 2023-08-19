امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023.. بدء امتحان اللغة العربية باللجان الآن

يؤدي الآن طلاب الثانوية العامة 2023 الراسبين في اللغة العربية، امتحان الدور الثاني في مادة اللغة العربية ، وذلك في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية .

ويستمر زمن امتحان اللغة العربية في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية لمدة 3 ساعات من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهراً .

وتشهد لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، التزاما تاما بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار الامراض ، مثل التباعد بين مقاعد الطلاب ، والتعقيم التام لجميع اركان اللجان قبل وبعد كل امتحان ، إلى جانب توفير زائرة صحية في كل لجنة من لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 .

كما تلتزم لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بإجراءات حظر الموبايل للطلاب والمعلمين طوال فترة الامتحانات ، ومكافحة الغش بكافة أشكاله .

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023

السبت 19 أغسطس: اللغة العربية والتربية الدينية

الأحد 20 أغسطس: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

الاثنين 21 أغسطس: الرياضيات البحتة “الجبر والهندسة الفراغية”

الثلاثاء 22 أغسطس: الاقتصاد والإحصاء

الأربعاء 23 أغسطس: الفيزياء والتاريخ

الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى

السبت 26 أغسطس: الكيمياء والجغرافيا

الأحد 27 أغسطس: الديناميكا

الاثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع

الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.