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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023.. بدء امتحان اللغة العربية باللجان الآن

امتحانات الدور الثاني
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

يؤدي الآن طلاب الثانوية العامة 2023 الراسبين في اللغة العربية، امتحان الدور الثاني في مادة اللغة العربية ، وذلك في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية .

ويستمر زمن امتحان اللغة العربية في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية لمدة 3 ساعات من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهراً .

وتشهد لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، التزاما تاما بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار الامراض ، مثل التباعد بين مقاعد الطلاب ، والتعقيم التام لجميع اركان اللجان قبل وبعد كل امتحان ، إلى جانب توفير زائرة صحية في كل لجنة من لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 .

كما تلتزم لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بإجراءات حظر الموبايل للطلاب والمعلمين طوال فترة الامتحانات ، ومكافحة الغش بكافة أشكاله .

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 

 

السبت 19 أغسطس: اللغة العربية والتربية الدينية

الأحد 20 أغسطس: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

الاثنين 21 أغسطس: الرياضيات البحتة “الجبر والهندسة الفراغية” 

الثلاثاء 22 أغسطس: الاقتصاد والإحصاء

الأربعاء 23 أغسطس: الفيزياء والتاريخ 

الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى 

السبت 26 أغسطس: الكيمياء والجغرافيا 

الأحد 27 أغسطس: الديناميكا 

الاثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع 

الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

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