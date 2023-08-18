محافظ القاهرة الأسبق: عندما عدت من الخارج عام 1991 وجدت دولة أخرى

قال الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة الأسبق، إنه عندما خرج من مصر كان المجتمع المصري العادي يذهب للسينما والجامعات، كل أوجه الحياة الجامعية معروفة، وعندما سافر لدراسة الدكتوراه في كندا؛ ووجد فجأة أن الأجيال التي جاءت بعده، جيل لديه ذقون خفيفة، ويرتدون جلابيب قصيرة، ولم يكن يعرف حينها أنها نتاج شيء ما يحدث في مصر.

وأضاف «السعيد»، خلال لقاء ببرنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي محمد الباز، أنه عندما عاد إلى مصر 1991، وجد أن البلد تغيرت، والفكر السلفي والإسلامي السياسي متغلل في البلد بشكل واضح، وينعكس في طريقة اللبس والكلام والتعامل والتفكير بشكل لا تخطئه العين.

وأشار إلى أنه عندما كان خارج مصر، كان يسمع أخبارا بشأن ما حدث مع الرئيس السادات، لكن إحساسه الشخصي في الخارج بطبيعة ما يحدث في البلد، كون مختلفاً عما يكون متواجدا على أرض الواقع، لذا وجد الدولة مختلفة.