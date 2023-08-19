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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| رمضان عن لقب نمبر وان: كان عندي كبت فني..بكرى: مصر رقم 1 عالميا فى إنتاجية وحدة الفدان للقمح الربيعي

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى: 

بكرى: مصر رقم 1 عالميا فى إنتاجية وحدة الفدان للقمح الربيعي.. فيديو
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدولة المصرية أضافت 2 مليون فدان للرقعة الزراعية خلال السنوات الماضية، وتستهدف استصلاح 2 مليون آخرين. 
 

هل تتخذ الدولة إجراءات عامة للوقاية من متحور EG.5؟.. مسؤول يجيب
تحدث الدكتور حسام حسنى رئيس لجنة اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا عن متحور EG.5 أو إيريس، المتحور من فيروس أوميكرون ونسبة خطورته. 
 

محمد حسان والمراكبي يردان على الجماعات الإرهابية بشأن فض اعتصام رابعة
استعرض الإعلامي مصطفى بكري، شهادة الداعية السلفي جمال المراكبي والشيخ محمد حسان بشأن فض اعتصام رابعة الإرهابي. 
 

«الزراعة» عن صوب قاعدة محمد نجيب: نتوقع تصدير 7 ملايين طن خضراوات
رد الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، على سؤال الإعلامي مصطفى بكري، بشأن الصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب. 
 

هل ينتقل للزمالك؟.. بند مثير في عقد محمد شريف مع الخليج السعودي
كشف سيد مصطفى كامل، وكيل اللاعب محمد شريف، عن تفاصيل تعاقد نجم النادي الأهلي السابق مع نادي الخليج السعودي، في ضوء اهتمام قطاع كبير من جماهير القطبين حول إمكانية انتقال اللاعب إلى صفوف نادي الزمالك فيما بعد من عدمه، خاصة بعد صدور عدة تقارير حول أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات جادة مع اللاعب في الأشهر الماضية. 
 


تحرك عاجل من الزمالك للرد على توقيع ثنائي الفريق لصفوف المصري
كشف أحمد مرتضى منصور، القائم بأعمال رئيس الزمالك، عن أول تحرك من قبل الفارس الأبيض من أجل الرد على انتقال أحمد أيمن منصور، وأحمد عيد لاعبا الفريق إلى صفوف النادي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعدما أعلن النادي البورسعيدي ضم كلا اللاعبين. 
 

محمد الغيطي يطالب محمد رمضان بتعويض 10 ملايين جنيه.. ما القصة؟
كشف الإعلامي محمد الغيطي، تفاصيل أغنية محمد رمضان الجديدة "إياك تموت وانت حي"، وسرقة كلماتها من ديوان شعر نشره من خلال الهيئة العامة للكتاب.
 

محمد رمضان عن لقب نمبر وان: كان عندي كبت فني
قال الفنان محمد رمضان تعليقا على فيلمه الجديد “على الزيرو” إنه فخور بالعمل مع كل كاست الفيلم.
 

محافظ دمياط: تخصيص 4 مليارات جنيه لمشروع حياة كريمة
كشفت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تفاصيل مشروع حياة كريمة فى مراكز المحافظة، لافتة إلى أن عدد المشاريع 588 . 
 

مجد القاسم يكشف عن أهم قصص الحب في حياة فريد الأطرش
أكد الفنان مجد القاسم خلال لقائه ببرنامج بالخط العريض الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب، ويذاع علي شاشة تليفزيون الحياة، أن المسلسل الذي يتناول قصة حياة الموسيقار فريد الأطرش "راح".
 

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