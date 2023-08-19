ياسر عبد الرؤوف: توقعت أحداث مباراة الأهلي وغزل المحلة.. وجوزيه كان يحبني

أكد ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولي السابق أنه توقع أحداث مباراة الأهلي وغزل المحلة قبلها بيوم.



قال ياسر عبد الرؤوف في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "توقعت أحداث مباراة الأهلي وغزل المحلة قبلها بيوم، وتلك المباراة الوحيدة التي لم أقوم بعمليات إحماء قبلها".



وأضاف: "الجمهور اللي نزل الملعب كان عايز يروح للجمهور الناحية التانية".



وواصل: "مدير الأمن وقتها قالي كمل الماتش، قولتله لا مش هكمل، قولتله انسى".



واختتم: "بمجرد ما الجمهور نزل الملعب وأنا جريت، خدت قرار بإلغاء المباراة، مانويل جوزيه كان يحبني جدا".