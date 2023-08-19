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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رضوى الشربيني تستعرض جمالها وأناقتها بإطلالة ملفتة

رضوي الشربيني
رضوي الشربيني

حرصت الإعلامية رضوى الشربيني على مواكبة أحدث صيحات الموضة العالمية لتختار من بينها ما يتناسب مع ذوقها ويعكس أناقتها.

وتألقت رضوى الشربيني بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بدلة ساتان مزركش بالألوان الزاهية، مما عكست اناقتها على طريقتها الخاصة، فيما انتعلت صندل بكعب عال باللون البرتقالي.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، في تمام السادسةمساءً بتوقيت مصر عبر قناة CBC سفرة.

هي وبس .. برنامج نسائي عربي تقدم من خلاله محتوى مخصص للسيدات وكيفية العناية بمظهرهن، وأن يبدين قويا ترغم العديد من الظروف الصعبة التي يمررن بها.

 

 

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