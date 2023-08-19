سيد نيمار يستمتع بإجازته الصيفية على شاطئ البحر| شاهد

شارك سيد عبد الله نيمار نجم الزمالك، متابعيه صورة جديدة له عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر نيمار علي شاطئ البحر أثناء قضاء عطلته الصيفيه، نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.



قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر المقبل.

وكان أوسوريو منح لاعبي الزمالك راحة سلبية عقب مشاركة الفريق في البطولة العربية التي أقيمت بالسعودية قبل بداية فترة الإعداد مطلع الشهر المقبل.