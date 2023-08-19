48 ساعة فاصلة| مهيب عبد الهادي يثير الجدل بـ منشور غامض

شارك الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، منشوراً غامضاً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتب مهيب عبد الهادي فى تغريدة له " 48 ساعة فاصلة ومفاجأت مدوية، داخل احدي قلاع كرة القدم"



وعلي جانب اخر قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر المقبل.

وكان أوسوريو منح لاعبي الزمالك راحة سلبية عقب مشاركة الفريق في البطولة العربية التي أقيمت بالسعودية قبل بداية فترة الإعداد مطلع الشهر المقبل.