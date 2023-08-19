إجراءت سريعة للتعامل مع لسعات قنديل البحر.. تعرف عليها

نشرت هيئة الدواء المصرية، مجموعة من المعلومات المهمة، حول قناديل البحر التي تنتشر أحيانا على بعض الشواطئ وطريقة التعامل مع لسعاتها.
وقالت الهيئة ، إن قناديل البحر لها أنواع مختلفة وبالتالي تأثير لسعاتها يختلف على حسب نوعها.
وأوضحت أنه في حال حدوث لسعة قنديل اثناء تواجدك في البحر لابد من اتخاذ إجراءات أبرزها .
-غسل الجلد بماء البحر و الخل على الفور
-إزالة مخالب القنديل المرئية بأكملها من الجلد باستخدام ملقاط رفيع.
-نقع الجلد في ماء حتى يخف الألم والذي قد يستغرق من ٢٠ -٤٥ دقيقة.
-استشارة الصيدلي لوضع كريم أو مرهم يحتوي على ٠،٥٪ -١٪ هيدروكورتيزون على الجلد المصاب مرتين يوميا.