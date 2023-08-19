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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 75 ألف جنيه بس.. تملك هذه السيارة في مصر

فيات اونو موديل 1998
فيات اونو موديل 1998

يبحث الكثيرون عن إمكانية شراء سيارة مستعملة تتسم بالاعتمادية وبسعر مناسب ايضا، ويحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة على باقة متنوعة من الاصدارات المختلفة، سواء من فئة السيدان او الهاتشباك، إلى جانب تنوع القدرات الفنية والتجهيزات والاسعار.

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وتعتبر السيارة فيات اونو موديل 1998 واحدة من أبرز سيارات الهاتشباك التي يبحث عتها الكثيرون، نسبة إلى تصميمها الخارجي صاحب الحجم الصغير، والذي يمنحها الأفضلية في الاصطفاف، إلى جانب سهولة التنقل والتغلب على مشكلات الزحام.

فيات اونو موديل 1998 

وتتسم السيارة فيات أونو بالاعتمادية أيضا، حيث تتوافر قطع الغيار الخاصة بها بسهولة وبأسعار اقتصادية مقارنة ببعض الطرازات الأخرى، وفي هذا السياق ظهرت أحد طرازات فيات أونو موديل 1998 عبر إحدى الصفحات المتخصصة في مجال بيع وشراء السيارة وهي في حالة جيدة.

فيات اونو موديل 1998 

وتمتعت السيارة فيات اونو موديل 1998 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بطلاء خارجي محدث، مع هيكل خالي من اي خدوش، وصادم أمامية وخلفي حالة جيدة، مع اطارات جديدة معدلة بشكل عريض، وجنوط معدنية.

فيات اونو موديل 1998 

وجاءت السيارة فيات اونو موديل 1998 بمحرك 4 سلندر، سعة 1100 سي سي، مع ناقل سرعات مانيوال يعمل بشكل جيد حسبما ذكر، بالاضافة إلى عفشة بحالة جيدة، مع وجود مقاعد بفرش جيد، ونظام صوتي ترفيهي مع مكبرات صوتية خلفية، ومدخل AUX و USB.

 

سعر السيارة فيات اونو موديل 1998 

 

تقدم السيارة فيات اونو موديل 1998 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة بلغت 75 الف جنيه، ونذكر دومًا يجب أن نظمئن على الحالة الداخلية والخارجية للسيارة والفحص الجيد في احد المراكز المتخصصة في هذا الامر.

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