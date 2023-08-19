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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

سميح القاسم.. الشاعر الفلسطيني السياسي سجن عدة مرات وحجز كرهينة بسبب قضيته

صدى البلد

يصادف اليوم 19 أغسطس ذكرى وفاة الشاعر الفلسطيني سميح القاسم، وهو عربي بارز ورمز للثورة والمقاومة ضد الاحتلال، من إنجازاته تأسيس "صحيفة كل العرب" التي يترأسها ويحررها بصفة فخرية.

سميح القاسم

ولد سميح القاسم في 11 مايو 1939، وتوفي في 19 أغسطس 2014 عن عمر يناهز 75 عامًا، وُلد سميح القاسم في مدينة الزرقاء وكان ينتمي إلى عائلة درزية.

حصل سميح القاسم على تعليمه الأولي في مدارس الرامة والناصرة، ثم قرر الانخراط في السياسة وانضم إلى الحزب الشيوعي، حيث كان نشطًا وله دور بارز داخله.

تعرض القاسم للسجن عدة مرات، وتم احتجازه كرهينة أيضًا، كما تم اعتقاله في منزله وحُكِم عليه بالإقامة الجبرية، وتعرض أيضًا لفصله عن وظيفته عدة مرات، وكل ذلك بسبب شعره ونشاطه السياسي، وعلى الرغم من ذلك، لم يتوقف عن نضاله واستمر في نشاطه حتى تعرض لمحاولة اغتيال متكررة دون أن يبالي، وظل ملتزمًا بشعره الذي يعكس كفاح الفلسطينيين واستشهادهم على أرضهم.

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الجوائز:

 تم تكريم سميح القاسم عدة مرات تقديرًا لجهوده، وحصل على العديد من الجوائز وشهادات التقدير، من بينها جائزة غار الشعر من إسبانيا، جائزة البابطين، وسام القدس للثقافة، جائزة نجيب محفوظ من مصر، جائزة السلام، وجائزة الشعر الفلسطيني.

أهم أعماله:

 قدم سميح القاسم العديد من الأعمال الشعرية والقصائد، من بينها "قصائد مواكب الشمس، قصائد أغاني الدروب، قصائد دمي على كفي، قصائد دخان البراكين، قصائد سقوط الأقنعة، ويكون أن يأتي طائر الرعد، قصائد إسكندرون في رحلة الخارج ورحلة الدسميح القاسم: شاعر فلسطيني وعربي بارز في مجال الشعر والثورة ضد الاحتلال. قام بتأسيس "صحيفة كل العرب" ويشغل منصب رئيس تحريرها بشكل فخري.

أعماله المهمة:

- قدم العديد من الأعمال الشعرية والقصائد، منها "قصائد مواكب الشمس" و"قصائد أغاني الدروب" و"قصائد دمي على كفّي" و"قصائد دخان البراكين" وغيرها.

سميح القاسم الحزب الشيوعي الشاعر الفلسطيني جائزة نجيب محفوظ الاحتلال الصهيوني

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