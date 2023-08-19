بعد خروجه من المستشفى.. آخر التطورات الصحية لـ "أمح الدولي" مشجع الأهلي

بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية،كشف محمد عبد الغني الشهير بـ«أمح الدولي»، المشجع الأهلاوي المعروف، عن تطورات الحالة الصحية وأن حالته تحسنت كثيرا عن الأيام الماضية، مشيداً بالسؤال المتواصل عنه من قبل اللاعبين وأصدقائه ودعوات جمهور السوشيال ميديا له .



وأضاف شقيق امح عن التطورات حالته الصحية، عقب خروجه من المستشفى، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، قام على إثرها بعمل فحوصات وأشعة، أثبتت أنه مصاب بنزيف في المخ، قائلًا إنه حاليا بخير ويشعر بتعب بسيط لا يعوقه عن الحركة.

قال «ميمو» شقيق أمح الدولي، إن شقيقه كان يمرح ويجلس مع مجموعة من محبيه وأصدقائه من اللاعبين والمشاهير، وفجأة تعرض لوعكة صحية مفاجأة أفقدته الوعي، وانتقل على إثرها للمستشفى.

وتم تشخيص حالة أمح كان نزيف بالمخ، لكن تم تداركه بسرعة، ومرت الأزمة بسلام، لافتًا إلى أن سببها ارتفاع نسبة السكر وارتفاع ضغط الدم، ما أدى لحدوث تلك الأزمة.

والمعروف عن أمح الدولي حبه الشديد للناددي الأهلي، وعلاقته القوية بنجوم الفريق الأحمر، ونجوم منتخب مصر.

وكان أمح الدولي ظهر في عدة فيديوهات بعد خسارة الأهلي للقب كأس مصر وهو متأثر ويبكي بعد خسارة فريقه المفضل.