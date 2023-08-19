محمد صلاح يسجل أول أهدافه بالموسم الجديد مع ليفربول في شباك بورنموث

سجل محمد صلاح أول أهدافه في الموسم الجديد بتسجيله الهدف الثاني لفريقه ليفربول أمام بورنموث في الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي.

وتحصل المجري دومنيك سوبوسلاي على ركلة جزاء بعد عركلته من مدافع بورنموث، ليتولى محمد صلاح مهمة تسديدها في الدقيقة 37.

وسدد صلاح الركلة لكن نيتو تصدى لها، لترتد لـ “مو” ليضع الكرة في الشباك، معلنًا عن تقدم فريقه بهدفين مقابل هدف.

تشكيل ليفربول

وشهد تشكيل ليفربول تواجد محمد صلاح أساسيًا بعد استبداله في الجولة الماضية أمام تشيلسي.

وضم تشكيل ليفربول كلًا من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - أندرو روبرتسون

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - دومنيك سوبوسلاي - كودي جاكبو

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - كودي جاكبو