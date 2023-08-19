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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زعلت منها.. محمد فضل شاكر يكشف كواليس خلافه مع أنغام بسبب هذه الأغنية

محمد فضل شاكر
محمد فضل شاكر

كشف المطرب محمد فضل شاكر عن أزمته مع المطربة أنغام والتى قامت فيها بحذف أغنيتها ياريتك فهمني التى قدمها محمد فضل بصوته.

وقال محمد خلال لقائه مع برنامج et بالعربي أنا فعلا زعلت من أنغام جدا بعد حذفها أغنية ياريتك فهمني التى قدمتها بصوتي.

وأضاف: احنا بنحب الست أنغام وقدمت ديو مع والدي من قبل وهناك مطربين قدموا أغنية ياريتك فهمني بصوتهم ولم يتم حذف أغانيهم لماذا تم حذف أغنيتي؟.

وتابع: تواصلت مع إدارة أعمال أنغام وأكدوا لي أن أنغام ليست هي التى طالبت بحذف الأغنية ولكن فريق عمل الأغنية وتفهمت الأمر.

وعن الجديد الذى يقدمه محمد الفترة القادمة أكد محمد فضل شاكر أنه انتهى من تسجيل ثلاث أغنيات دفعة واحدة سوف يتم طرحهم خلال الفترة القادمة وحتى نهاية العام.

وعن تفاصيل هذه الأغنيات أكد محمد أن هناك أغنية شعبية وأغنيتين دراما سوف يتم طرحهم خلال الفترة القادمة.
 

محمد فضل شاكر ياريتك فهمني ET بالعربي أنغام

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