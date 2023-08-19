عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ملفات تهم المواطن.. «أمناء الحوار الوطني»: رفعنا توصيات كثيرة للرئيس السيسي|فيديو

الحوار الوطني
الحوار الوطني

علق عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ، على رسائل الرئيس السيسي للمصريين خلال جولته التفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية .

 

اتساع صدر الدولة للمعارضة.. كتلة الحوار: العفو عن دومة مفاجأة أفرحت القلوب

رئيس الجيل عن استجابة الرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني: أوفى بوعده

 

وقال عماد الدين حسين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "الرئيس السيسي أكد أن الدولة تعمل على اتخاذ إجراءات من أجل تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية ".

 

 وأضاف عماد الدين حسين :" الحكومة المصرية تعمل على عدة إجراءات من أجل مجابهة الأعباء الاقتصادية التي يتحملها المواطن ".

 

 وتابع عماد الدين حسين :" الرئيس السيسي وجه الحكومة الخميس الماضي بعدم زيادة أسعار الكهرباء وتثبيت الأسعار حتى يناير 2024 ".

 

 وأكمل عماد الدين حسين: "الحوار الوطني رفع توصيات كثيرة للرئيس السيسي حول مختلف القضايا من مختلف اللجان التي انتهت عملها ".

 

 ولفت عماد الدين حسين :"  حينما تتم الاستجابة إلى توصيات الحوار الوطني ستكون هناك قرارات تهم المواطن بشكل مباشر وقد نرى قرارات ترتبط بالمصاريف الدراسية وديون صغار الفلاحين وغيرها من الملفات التي تمس المواطن".

الحوار الحوار الوطني مصر اخبار التوك شو السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض على رجلي أعمال كبيرين .. أول صور للآثار المصرية المضبوطة

4 ملايين دولار سنويا.. زيزو يتخذ قرارا حاسما للانتقال إلى الشباب السعودي

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

مأزق في صفوف النادي الأهلي وتحرك عاجل من الإدارة| تفاصيل

من بين 50 مهاجما.. كولر يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب فورا

مكنش بيعرف يجيب جون قبل انضمامه للزمالك|الغندور يعلن قرب رحيل زيزو

3.6 مليون جنيه لكل فرد| دولة عربية سيصبح مواطنوها الأعلى دخلا في العالم.. لن تتخيل الرفاهية

مفيش صفقات.. خالد الغندور يعلن خبرًا صادمًا لجماهير الزمالك

ترشيحاتنا

خناقة بالزمالك| خطوة واحدة تحرم النادي من الكونفدرالية.. وتحرك تأجل ضد هذا اللاعب

هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بالجلطة

الرئيس السيسي: احنا في تطوير مستمر وهذا هو حال وسنة الدنيا

بدء مباحثات المجلس العسكري الحاكم في النيجر ومجموعة «إيكواس»

توفير العملة الصعبة والسلع .. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية | انفوجراف

الأزهر يدين الأمر.. القصة الكاملة لـ التعدي على الكنائس في باكستان بسبب شائعة تدنيس القرآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسهل طريقة لعمل طاجن الفريك

فوائد وطريقة عمل خل الثوم في المنزل

تعرف على طريقة عمل الجلاش الحلو| خطوة خطوة

بروتوكول تعاون بين القوات المسلحة وجامعة القاهرة لصالح طلبة الكلية الحربية

فيديو

ادعوا لهما بالرحمة.. رحيل اثنين من مغني المهرجانات فجأة في نفس اليوم

600 جنيه.. سقوط قوي للذهب عالميا وهذا سعر عيار 21 الآن ..فيديو

رد رسمي من التعليم.. حقيقة تسريب امتحان العربي للثانوية العامة فجرا|فيديو

بعد هدى الأتربى.. فنانة جديدة تتعرض للنصب.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ