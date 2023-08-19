ملفات تهم المواطن.. «أمناء الحوار الوطني»: رفعنا توصيات كثيرة للرئيس السيسي|فيديو

علق عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ، على رسائل الرئيس السيسي للمصريين خلال جولته التفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية .

وقال عماد الدين حسين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "الرئيس السيسي أكد أن الدولة تعمل على اتخاذ إجراءات من أجل تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية ".

وأضاف عماد الدين حسين :" الحكومة المصرية تعمل على عدة إجراءات من أجل مجابهة الأعباء الاقتصادية التي يتحملها المواطن ".

وتابع عماد الدين حسين :" الرئيس السيسي وجه الحكومة الخميس الماضي بعدم زيادة أسعار الكهرباء وتثبيت الأسعار حتى يناير 2024 ".

وأكمل عماد الدين حسين: "الحوار الوطني رفع توصيات كثيرة للرئيس السيسي حول مختلف القضايا من مختلف اللجان التي انتهت عملها ".

ولفت عماد الدين حسين :" حينما تتم الاستجابة إلى توصيات الحوار الوطني ستكون هناك قرارات تهم المواطن بشكل مباشر وقد نرى قرارات ترتبط بالمصاريف الدراسية وديون صغار الفلاحين وغيرها من الملفات التي تمس المواطن".