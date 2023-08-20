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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إليانا تشعل أجواء لوس أنجلوس بأغنيات عمرو دياب والعندليب

صدى البلد

أشعلت المطربة الفلسطينية التشيلية إليانا الأجواء الأمريكية خلال حفلها الغنائي الضخم في لوس أنجلوس، حمل لافتة كامل العدد من الحضور الجماهيري.

وأمتعت إليانا الجمهور الأمريكية بجولة عنائية استعراضية تزينت بمذاقات التراث العربي الأصيل والزغاريد والأداء الراقص المميز لها، مع تقديمها توليفة من الأغاني العربية الشهيرة مثل "روحي يا نسمة" لسلطان الطرب جورس وسوف، ورائعة "أهواك" للعندليب عبد الحليم حافظ، مع تقديم أغنية الهضبة عمرو دياب "تملي معاك" بشكل "ماشب" مع أغنية "I’m Calling You" لفرقة آوتلانديش الدنماركية العالمية، إضافة لعرض أغنيتها الجديدة "ماما إيه" التي تم تصويرها في لوس أنجلوس.


وفاجأت إليانا جمهورها بالعرض الحي الأول لأجدد أغنياتها باللغة العربية "Sad In Pali" التي لم تطرحها بعد وتحمل في مطلعها مقطعاً من شعر العتابا بصوت جدّها الفنان جهاد سبيت. كما شهد الحفل بمفاجأة خاصة من نوعها بمشاركة النجم العالمي مساري خلال إطلالة فنية خاصّة على المسرح.

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وشهد الحفل سابقة من نوعها لفنان عربي في أمريكا، حيث تم نقل مكان الحفل من مسرح Roxy Theater إلى مسرح EL Rey Theater والذي يعتبر من أهم مسارح لوس أنجلوس، واستقبل أهم نجوم العالم من بينهم Cold Play و Billie Eilishو Lana Del Ray ، نظرًا للإقبال الجماعيري الكبير ونفاذ تذاكر الحفل بعد ساعات قليلة من الإعلان عنه، وذلك حتى يسع المسرح الجديد للعدد الكبير من الحضور.

وتأتي هذه الأغنية بعد وصول إليانا لمصاف العالمية باعتبارها أول فنانة فلسطينية تحيي حفلا غنائيًا في مهرجان "كوتشيلا Coachella" الموسيقي العالمي، المهرجان الغنائي الأكثر شهرة عالمياً، الذي يقام بشكل سنويّ في إنديو في كاليفورنيا، وكانت النجمة الأولى والوحيدة التي قدمت وصلة فنية باللغة العربية خلال هذا الحفل منذ تأسيسه ولغاية اليوم.

إليانا مطربة وفنانة فلسطينية تشيلية نشأت في مدينة الناصرة بفلسطين وانتقلت في صغرها إلى لوس أنجلوس الأمريكية حيث لفتت إنتباه المنتج الموسيقي والمغني Nasri الذي يعمل مع نجوم عالميين مثل Justin Bieber  و Pitbull و Chris Brown، والذي عرفها بدوره على النجم العالمي مساري وعلى المنتج الموسيقي العالمي ومدير أعمالها الحالي وسيم SAL صليبي، مدير عام Universal Arabic Music، كما عرفت في بداياتها بألبومها الأول "أنا لحالي".

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