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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

العلاوات الخمس.. أصحاب المعاشات ينتظرون قرارًا جديدا غدا.. تفاصيل

العلاوات الخمس
العلاوات الخمس

تعقد المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، غدا الإثنين 21 أغسطس، جلسة جديدة للنظر في قضية العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، والتي تطالب فيها الدعوى المقامة من الاتحاد العام المعاشات من الحكومة بتدبير الموارد المالية لصرف العلاوات الخاصة والتي تقدر بنسبة تصل إلى 80%.

يأتي ذلك في إطار الحكم الصادر عن نفس المحكمة في فبراير 2019 بأحقية أصحاب المعاشات في صرف 80% من آخر خمس علاوات لم تضم إلى الأجر الأساسي، والذي تم تطبيقه بالفعل عبر صرف قيمة العلاوات الخمس في عام 2020 بتكلفة وصلت إلى 35 مليار حنيه، وفقا لما صدر من تصريحات على لسان وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج.

قرار مرتقب لأصحاب المعاشات

ويترقب أصحاب المعاشات قرار المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخمس، وهل يصدر الحكم بأحقيتهم في صرف آخر 5 علاوات لم تضم للأجر الأساسي،  أم يكون الحكم في صالح الحكم بأنه قد تم صرف العلاوات الخمس وتنفيذ الحكم الصادر في 21 فبراير 2019؟.

ويأتي الصراع في المحاكم بين أصحاب المعاشات والحكومة لعدم ضم آخر 5 علاوات تم صدورهم إلى الأجر الأساسي، وبالتالي لم يستفد منها الموظفون عند الإحالة إلى المعاش، مما دفعهم لرفع دعوى قضائية تطالب بصرف تلك العلاوات التي لم تضم إلى الأجر الأساسي، والحصول على مستحقاتهم، وهو الذي أقره الحكم الصادر عام 2019.

لمن تصرف العلاوات الخمس؟

تصرف العلاوة الخمس لأصحاب المعاشات ممن لم تضم لهم آخر خمس علاوات إلى الأجر الأساسي الذي كانوا يتقاضونه أثناء الخدمة، وقد حددتهم الحكومة في الفترة من يوليو 2006 إلى يونيو 2015، أما الذي أحيلوا للمعاش بعد صدور قانون الخدمة المدنية أو قبل شهر يوليو 2006، فليس لهم الحق في صرف تلك العلاوات.

وقد نفذ هذا الحكم بالفعل وتم صرف دفعات العلاوات الخمس بعد صدور قانون من جانب مجلس النواب، وصدق عليه رئيس الجمهورية، الذي كان قد سبق وأمر الحكومة بسحب الاستشكال الذي كانت قد قدمته على الحكم الصادر في شهر فبراير 2019، وتقاضى أصحاب المعاشات العلاوات في الفترة من يوليو 2020 إلى يونيو 2021.

مستفيدون جدد

الدعوى القضائية المرفوعة الآن ضد الحكومة للمطالبة بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، تطالب بأن يتم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات للذين أحيلوا إلى التقاعد قبل شهر يونيو من عام 2006.

وأستندت الدعوى القضائية في مطالبتها بوجود فئة جديدة مستفيدة من العلاوات الخمس، إلى الحكم الصدر في شهر فبراير 2019، والذي لم يحدد المستفيدين من العلاوات في الفترة التي حددتها الحكومة وقامت بمنحهم العلاوات الخمس دون غيرهم.

كيف تستفيد من العلاوات الخمس؟

حتى لو صدر حكمًا نهائيا واجب التنفيذ، يلزم أن تتوافر عدة اشتراطات من أجل الاستفادة من العلاوات الخمس، والحصول على آخر 5 علاوات من الأجر الأساسي.

وجاءت من بين الشروط التي يجب أن تتوافر للحصول على العلاوات الخمس، الآتي:
- ألا تكون قد ضمت للمتقاعد آخر 5 علاوات للأجر الأساسي
- ألا يكون قد حصل على العلاوات الخمس في 2020 والتي قامت الحكومة بصرفها وفقًا لقانون صادر عن مجلس النواب.
- أن يكون الموظف  مشتركا في العلاوة الخاصة، أي أنه كان مستحقًا لها.
- في حال توافر تلك الشروط، يمكن لأصحاب المعاشات الاستفادة من الحكم حال صدوره

ولا يمكن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، إلا بعد صدور قانون جديد من مجلس النواب، تنفذًا للحكم حال صدوره، إذا كان نهائيا وواجب النفاذ، وذلك وفقًا لما حدث عند الحكم الصادر في 21 فبراير 2019.

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