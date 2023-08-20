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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أمينة خليل ترد على تشابه وش في وش بمسلسل الهرشة السابعة

صدى البلد

اكدت الفنانة امينة خليل أن فيلم وش في وش المعروض حاليا في السينما، مختلف تماما عن مسلسل الهرشة السابعة التي قدمته في موسم رمضان الماضي.

وقالت في تصريحات لـ صدى البلد:" العمل مختلفين وكب منهم يناقش قضايا الزواج بطريقة مختلفة،  وتوغلنا في الهرشة السابعة  بالمشاكل بين الزوجين نفسهم، لكن في فيلم وش في وش ناقشنا تدخل الناس والمشاكل التي تحدث بسبب ذلك.


وقالت في تصريحات لـ صدى البلد:" محمد ممدزح فنان موهوب يعشق عمله، وبيننا كيميا خاصة فأنا احب العمل معه وأتمنى أن تجمعنا اعمال كثيرة.

الفيلم بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، محمود الليثي، دنيا سامي، ومن كتابة وإخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

وبجانب أبطال العمل يظهر من خلال التريلر مجموعة من ضيوف الشرف خالد الصاوي، لطفي لبيب، عمر متولي، مصطفى غريب، ومن المقرر عرضه بداية من 16 أغسطس بجميع دور العرض في مصر والدول العربية.

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وقبل نزول التريلر كان قد شارك الفنان محمد ممدوح منشورا غامضا عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، وتفاعلت معه الفنانة أمينة خليل، وأبطال فيلم "وش في وش"، وكتب "بجد يا جماعة تدخل الناس في أي علاقة حاجة مش كويسة خالص.. خلوا مشاكلكم بينكم".

وعلقت الفنانة أمينة خليل على المنشور قائلة "طب ما هو لما حد يكتب بوست زي ده يبقي بيدخل الناس في مشكلة"، لترد عليها الفنانة أسماء جلال قائلة "مظبوط.. بس هو محدش للأسف بيفكر المشكلة بتبدأ ازاي".

كما تفاعلت الفنانة دنيا سامي وكتبت "والنبي أنت أي حاجة تقولها زي الفل"، ليرد عليها الفنان محمود الليثي مازحًا "امسكي نفسك شوية"، كما تفاعل الفنان محمد شاهين، وشارك تعليق الفنان أسماء جلال، عبر خاصية "الاستوري" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلاً "طبعًا موافقك جدًا جدًا كلام سليم 100%".

وكانت هناك تعليقات من جانب آخر بين النجمة سلوى محمد علي والنجمة أنوشكا التي قالت "والله ساعات الناس بتدخل للمصلحة"، لترد عليها سلوى محمد علي قائلة "معلش مش لاقية النضارة بتاعتي للمصلحة برضه".

واختتم خالد كمال البوست بالتعليق قائلاً: "في حد مزعلك يا عم تايسون"، وانتشر البوست على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي ليتضح فيما بعد أنه جزء من الحملة الإعلانية للفيلم.

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