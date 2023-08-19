«أضرار التدخين والمخدرات».. ندوة تثقيفية في مقر التأمين الصحي بالغردقة

عقدت وحدة السكان بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة، ندوة تثقيفية بعنوان «أضرار التدخين والمخدرات»، في مقر التأمين الصحي برئاسة الدكتور وليد محمد جمال مدير منطقة البحر الأحمر للتأمين الصحي.

نفذت الندوة بحضور نورة عطية، مسئول وحدة السكان بمدينة الغردقة، ونصر ابراهيم علي، مدير وحدة السكان بالديوان العام، وإسراء ابراهيم، أمين منسق وحدة السكان بالهيئة العامة للتأمين الصحي، وآية أحمد، وهند مدين، مسئولي قسم التثقيف بالهيئة.

وفى سياق آخر، تستمر فعاليات الدورة التدريبية لتطوير أداء خدمات المواطنين "المحليات" ورفع كفاءة العاملين بمراكز التكنولوجيا في مختلف مدن محافظة البحر الأحمر وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة العاملين في مراكز التكنولوجيا.

ويعكف ديوان عام محافظة البحر الأحمر على تنفيذ هذه الدورة التدريبية، انطلاقًا من إيمانه بأهمية تطوير مهارات العاملين وتنمية قدراتهم الوظيفية لتحقيق تحسين ملموس في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. تشمل الدورة المواد العلمية والتدريب اللازمين، ويتولى تقديم المحتوى العلمي المتخصص المهندس محمد فيصل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.