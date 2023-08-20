5 أضرار كارثية للسهر على الصحة

السهر المستمر وعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على صحتك.. إليك خمسة أضرار كارثية للسهر المستمر، كشف عنها الدكتور مدحت عبد الحليم استشارى الكلي لصدى البلد.

5 أضرار كارثية للسهر على صحتك

ضعف الجهاز المناعي: يؤدي السهر المستمر إلى تضعيف جهاز المناعة، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والعدوى، قد يزيد السهر أيضًا من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب.

زيادة خطر الأمراض العقلية: يرتبط السهر المستمر بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق واضطرابات النوم، قد تزداد الأعراض النفسية وتصبح أكثر حدة مع قلة النوم المستمرة.

تدهور الوظائف العقلية: يؤثر السهر على وظائف الدماغ والتركيز والانتباه/، قد تواجه صعوبة في التركيز، وتجد صعوبة في تنفيذ المهام بفعالية، وتعاني من ضبابية عقلية ونقص في الذاكرة.

زيادة خطر الحوادث: يزيد السهر من خطر وقوع حوادث المرور والحوادث الشخصية، ويصعب على الشخص السهر الحفاظ على اليقظة والتركيز الكامل أثناء القيادة أو أداء المهام اليومية الأخرى.

تأثير على الجمال والمظهر العام: يمكن أن يؤدي السهر المستمر إلى ظهور علامات التعب والإجهاد على البشرة، مثل الهالات السوداء تحت العينين وتجاعيد الجلد، وقد يتسبب السهر أيضًا في فقدان الشعر وبشرة باهتة.

من الأهمية بمكان تجنب السهر المستمر والحصول على نوم كافٍ للحفاظ على صحتك العامة ورفاهيتك، ويُوصى بالحصول على 7-9 ساعات من النوم في الليل للبالغين.