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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

مع انتشار إيريس.. طريقة واحدة للتفريق بين كورونا والبرد

طريقة واحدة للتفريق
طريقة واحدة للتفريق بين كورونا والبرد | تعرف عليها

 فور إعلان منظمة الصحة العالمية قبل أيام، انتابت الأمهات حالة من الخوف من ظهور متحور فرعي جديد لفيروس كورونا يسمى إي جي.5 «EG.5»، ويُطلق عليه أيضًا «إيريس»، ورغم من العديد من تكرار تأكيد المنظمة أن المتحور الجديد لا يشكل خطورة كبيرة على الصحة العامة، لكن لا يزال الخوف يلازم بعض السيدات اللاتي يخشين إصابة أطفالهن لضعف المناعة.

وبالرغم عدم دخول المتحور إلى مصر، إلا أن البعض يتسائل عن الفئات الأكثر عرضة للإصابة به.

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ما الفئات المعرضة للإصابة بمتحور كورونا الجديد؟


أكدت الدكتورة هناء جميل، استشاري الباطنة، أن جميع الفئات معرضة للإصابة بمتحور كورونا الجديد، إلا أن الأكثر عرضة هم الكبار وأصحاب الأمراض المزمنة، ويشكل عليهم مخاطر أكثر من باقي الفئات: « يتعرضون للمضاعفات التنفسية، والتهاب رئوي»

ما أعراض الإصابة بالمتحور الجديد؟ تشبه أعراض نزلات البرد العادية، وتتضمن:

الحمى أو القشعريرة.
سيلان الأنف.
ألم الحلق.
سعال.
إرهاق شديد.

كما يمكن أن تتضمن أعراضا أخرى مثل:

احتقان الجيوب.
-صداع.
-آلام في العضلات والمفاصل.

 

حيلة واحدة فقط تفصل بين معرفة متحور كورونا الجديد ونزلة البرد


أشار الدكتور أمجد الحداد، إلى أنه لا فرق نهائيًا بين أعراض متحور كورونا الجديد «إي جي.5» الذي يطلق عليه اسم «إيريس»، وبين نزلات البرد العادية والمعروفة.

وأكد أن عمل مسحة للأعراض، هي الفيصل الوحيد لمعرفة نوع الإصابة سواء كانت نزلة برد أو الإصابة بالمتحور.

 

«الصحة» عن متحور كورونا EG.5: لم نسجل حالات في مصر 


من جانبه كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، عن تفاصيل المتحور الجديد eg5، الذى سرعان ما انتشر في بعض دول العالم، خلال تصريحات تليفزيونية، مشيرا إلى أن هذا المتحور مميز بسرعة الانتشار فقط، ولكن لا تختلف أعراضه أو شدتها عن الأعراض المعروفة من متحورات فيروس كورونا.

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، «أنه إلى الآن لم نسجل أي حالات في مصر حتى الآن».

منظمة الصحة العالمية ظهور متحور فرعي أعراض الإصابة بالمتحور الجديد نزلات البرد نزلات البرد العادية أعراض نزلات البرد العادية

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