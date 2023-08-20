طرق وحلول للتغلب على الشعور بالعنوسة

الشعور بالعنوسة قد يكون تحديًا نفسيًا صعبًا للبعض، كشفت الدكتورة سهام حسن أخصائي الصحة النفسية، استشارى العلاقات الأسرية وتعديل السلوك، لصدى البلد عن بعض الطرق التي يمكن أن تساعدك على التغلب على هذا الشعور.

طرق للتغلب على الشعور بالعنوسة

طرق للتغلب على الشعور بالعنوسة

تطوير الذات: استثمري في تنمية نفسك وتحسين مهاراتك الشخصية، قد تكون هذه فرصة لتعلم شيء جديد أو اكتساب هواية أو ممارسة نشاط يهمك، وذلك يمكن أن يساعدك في بناء الثقة بالنفس وزيادة الرضا عن الذات.

التواصل الاجتماعي: حاولي التواصل مع الأصدقاء والعائلة والمجتمع، انضمي إلى أنشطة اجتماعية أو مجموعات هواة تجمعك بأشخاص ذوي اهتمامات مشتركة، قد يساعد التواصل الاجتماعي على تقوية علاقاتك الاجتماعية وتخفيف الشعور بالعزلة.

الاهتمام بالصحة العقلية والجسدية: حافظي على رعاية جيدة لصحتك العقلية والجسدية، ومارسي التمارين الرياضية بانتظام وتناولي وجبات غذائية متوازنة واحرصي على النوم الجيد، يمكن أن يساهم الاهتمام بالصحة في الشعور بالراحة والسعادة الشخصية.

تحديد الأهداف والتخطيط: حاولي وضع أهداف واضحة لحياتك ووضع خطط لتحقيقها، قد يساعد ذلك في توجيه طاقتك وتحفيزك ومنحك شعورًا بالإنجاز والارتياح.

الاستمتاع بالوقت الخاص: استمتعي بالنشاطات التي تحبيها وتشعري بالراحة بها، قد تكون القراءة، أو مشاهدة الأفلام، أو السفر، أو ممارسة الفنون، أو أي نشاط يعطيك فرصة للاسترخاء والتمتع بالوقت الذي تقضيه لوحدك.

لكن إذا استمر الشعور بالعنوسة وتأثرت حياتك اليومية والعاطفية بشكل كبير، فقد يكون من الجيد التحدث إلى مستشار نفسي محترف للحصول على الدعم والإرشاد المناسب.