الغرفة 46.. كتاب جديد للمفكر العراقي عبد الحسين شعبان عن خفايا الإرهاب

صدر للأكاديمي والمفكّر العراقي الدكتور عبد الحسين شعبان كتاب جديد بعنوان: "الغرفة 46 - سرديات الإرهاب: خفايا وخبايا"، عن دار الرافدين للنشر، ويحتوى على 300 صفحة من القطع الوسط، ولوحة الغلاف للفنان عمران القيسي.

وجاء في مقدّمته أن هذا الكتاب بقي في أدراج مكتبته لنحو ربع قرن. فلماذا يصدره في هذا الوقت بالذات؟ وما هي الغاية من إصداره؟ وماذا يريد الكاتب قوله؟

الكتاب لا يكشف خفايا وخبايا الإرهاب حسب، بل يسلّط الضوء على دوائر استخباراتية دولية وأوساط إعلامية وسياسية ودبلوماسية لها تماس مباشر أو غير مباشر مع الإرهاب . ويقول الكاتب أنها ستسعى، بل ستفتش لمعرفة المزيد من خلفيات وتفاصيل وحيثيات التنظيمات الإرهابية، التي شغلت حيّزًا من أجندتها ومتابعاتها.

"الغرفة 46" شهادة مركّبة سردية وبحثية في الآن تكشف العديد من القنوات السرية المشكوك وغير المشكوك فيها، لتظهر الحقيقة ناصعة من مصادرها الأصلية الصحيحة، وهي شهادة تمسّ صميم الحقيقة وتكتسب قيمةً أخرى عن سواها من الشهادات أو الكتابات التي تناولت التنظيمات التي تعتمد أسلوب العنف فلسفة عمل ومنهج حياة من دون اكتراث بما ستؤول إليه الممارسة للاعتقاد أو للزعم أو لتبرير بعض الشعارات الجذّابة لقضية عادلة حتى لو استلزم الأمر اللجوء إلى أساليب خسيسة لتحقيق الأهداف.

كما تسلّط الشهادة الضوء على خبايا وخفايا الإرهاب، ليس بتصديراته الخارجية، وإنما بعلاقاته الداخلية أيضًا، وتحلل وتدقق وتضيف جوانب أخرى بعيدًا عن دائرة الضوء، لاسيّما أبعادها وارتباطاتها وأسبابها الحقيقية التي تتصل بالإرهاب والإرهاب الدولي.