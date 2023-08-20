الأرصاد: أجواء صيفية معتدلة على كافة المحافظات والعظمى 33 بالقاهرة.. فيديو

قالت منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الارصاد الجوية ، إن الأجواء لطيفة في الصباح الباكر وفي المساء ، مشيرة إلى أن الأجواء هذة الفترة صيفية معتدلة على كافة محافظات الجمهورية .

وأضافت " غانم " ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الاولى " ، أن قيم درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام ، لافتة إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ٣٣ درجة مئوية في الظل .

وتابعت " غانم " ، أن طقس اليوم معتدل على القاهرة والسواحل الشمالية ، وحار على جنوب البلاد ، وجنوب الصعيد .

وأوضحت "غانم " ، أن النشاط النسبي في الرياح في المساء يقلل نسب الرطوبة ، منوهة على وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس .