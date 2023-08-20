طقس استثنائي.. لماذا حذرت هيئة الأرصاد من حالة الجو اليوم ؟

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس اليوم الأحد 20 أغسطس 2023، بكافة المحافظات والمدن المصرية، حيث تشهد حالة جوية استثنائية على جنوب سيناء، التي تتعرض لخلايا رعدية وسقوط الأمطار الرعدية التي تصل إلى حد السيول على بعض المناطق، رغم ارتفاع درجات الحرارة والتى تسجل 43 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

ويشهد الطقس اليوم الأحد، أجواء حارة رطبة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلة الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

رطوبة الجو

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاعا فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس نهارا، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلًا.

سقوط أمطار

تتوافر فرص سقوط الأمطار الخفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر حلايب وشلاتين ومرسى علم، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

الملاحة البحرية

ويتوقع أن يشهد اليوم اضطراب فى الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5: 3 متر.

وحذرت الأرصاد الجوية من انخفاض الرؤية على الطرق لتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

ومن المتوقع أن يسود البحر المتوسط حالة جوية من خفيفة إلى معتدلة، بارتفاع أمواج من 1 إلى 1.75 متر، أما البحر الأحمر يشهد حالة جوية من معتدلة إلى مضطربة، وترتفع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر.

حالة الطقس

بيان درجات الحرارة



درجة الحرارة في القاهرة 33 25

درجة الحرارة في 6 أكتوبر 34 24

درجة الحرارة في بنهــــا 33 25

درجة الحرارة في دمنهور 32 25

درجة الحرارة في وادي النطرون 33 24

درجة الحرارة في كفر الشيخ 32 24

درجة الحرارة في المنصورة 33 25

درجة الحرارة في الزقازيق 33 25

درجة الحرارة في شبين الكوم 33 25

درجة الحرارة في طنطا 32 24

درجة الحرارة في دمياط 31 25

درجة الحرارة في بورسعيد 31 25

درجة الحرارة في الإسماعيلية 35 22

درجة الحرارة في السويس 35 23

درجة الحرارة في العريش 31 24

درجة الحرارة في رفح 31 24

درجة الحرارة في رأس سدر 35 26

درجة الحرارة في نخل 35 21

درجة الحرارة في كاترين 35 18

درجة الحرارة في الطور 36 28

درجة الحرارة في طابا 36 25

درجة الحرارة في شرم الشيخ 40 30

درجة الحرارة في الإسكندرية 32 24

درجة الحرارة في العلمين الجديدة 31 24

درجة الحرارة في مطروح 32 24

درجة الحرارة في السلوم 33 23

درجة الحرارة في سيوة 37 21

درجة الحرارة في رأس غارب 38 28

درجة الحرارة في الغردقة 39 29

درجة الحرارة في سفاجا 39 29

درجة الحرارة في مرسى علم 40 29

درجة الحرارة في شلاتين 42 31

درجة الحرارة في حلايب 37 29

درجة الحرارة في أبو رماد 38 29

درجة الحرارة في رأس حدربة 38 28

درجة الحرارة في الفيوم 36 25

درجة الحرارة في بني سويف 36 24

درجة الحرارة في المنيا 37 24

درجة الحرارة في أسيوط 38 24

درجة الحرارة في سوهاج 41 26

درجة الحرارة في قنا 44 27

درجة الحرارة في الأقصر 45 28

درجة الحرارة في أسوان 45 29

درجة الحرارة في الوادي الجديد 42 25

درجة الحرارة في أبوسمبل 44 28