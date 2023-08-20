مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية: الدولة تستهدف جذب استثمارات جديدة

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن هناك أزمات اقتصادية عالمية نتج عنها ارتفاعات أسعار الطاقة، وأزمات الاقماح، حيث كان طن القمح بـ 270 دولار، ووصل اليوم 435 دولار، مشيرًا إلى أن مصر من أكبر دول العالم في استيراد القمح، حيث تستورد تقريبًا 15 مليون طن سنويًا.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية برنامج "من مصر" المذاع على قناة cbc، أن هناك زيادة فى الأسعار ووصل لأكثر من 45% و 60% في بعض السلع ولكن الدولة امتص بعض هذه الأزمات، وتسعى لإيجاد حلول جادة لمواجهة هذه الأزمة الاقتصادية، بتقليل فاتورة الاستيراد من جانب السلع الغذائية.

وشدد على أن الدولة المصرية تستهدف جذب العديد من الاستثمارات الجديدة، وتقديم التسهيلات المختلفة، ومن ثم زيادة الصادرات المصرية، وفتح السوق للشهادات الدولارية، وبالتالي الدولة تقوم بخطوات كثيرة، ولكن من إجراءات جديدة ومصادر دولارية جديدة، ومستثمرين عرب وأجانب .



وأوضح أن مصر تحتل المرتبة الأولى في تصدير الموالح، والمرتبة الثالثة في تصدير الفراولة.