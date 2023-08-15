عبدالمنعم السيد: مناقشات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني ركزت على جذب الاستثمارات

أكد دكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن مناقشات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، خرجت بالعديد من التوصيات الهامة، وركزت على ضرورة جذب الاستثمارات العربية والأجنبية وتقديم تسهيلات للمستثمر.

وقال عبد المنعم السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن المجلس الأعلى للاستثمار اتخذ قرارات مهمة بعد توصيات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، وكان أهمها اصدار الرخصة الذهبية، إضافة إلى الاهتمام بالشركات الناشئة باعتبارها عمودا أساسيا في الاقتصاد المصري.

جذب الاستثمار

وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن تم أيضا اتخاذ قرار بتسهيل الإجراءات على المستثمرين، إضافة إلى اتفاق على الية واضحة لجذب الاستثمار.