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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار سيتروين C4-X الكروس أوفر بالسوق المحلي| صور

سيتروين C4X الكروس
سيتروين C4X الكروس أوفر الجديدة

انتشر داخل السوق المصري للسيارات الجديدة خلال الفترة الماضية عدد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023، وهذه الإصدارات لم تكن متوافرة داخل سوق السيارات المصري المصري، وتتواجد الآن لأول مرة، ويعود ذلك الي العقبات التي مر بها قطاع صناعة السيارات العالمي ، ومن ضمن هذه السيارات سيتروين C4X موديل 2023 .

سيتروين C4X موديل 2023 تابع بـ سوق السيارات المحلي

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري أسعار سيتروين C4X فئة السيارات الكروس أوفر واسعة المساحة موديل 2023 :

سيتروين C4X موديل 2023 تابع بـ سوق السيارات المحلي

- وسائل الأمان بـ سيتروين C4X الجديدة

زودت سيارة سيتروين C4X موديل 2023 ، فئة السيارات الكروس أوفر بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها مثبت سرعة، وأحزمة أمان، وقفل مركزي للأبواب، وإنذار ضد السرقة ، وكاميرا خلفية، وحساسات للاصطفاف، و
وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام ذكي لركن السيارة .

- محرك سيتروين C4X الكروس أوفر

سيتروين C4X موديل 2023 تابع بـ سوق السيارات المحلي

تنتج سيارة سيتروين C4X الكروس أوفر موديل 2023 قوة قدرها 130 حصان، وذلك بفضل محرك C4X الذى يصل سعته الي 1200 سي سي تيربو، وتخرج عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الي 510 لتر ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات .

- أسعار سيتروين C4X موديل 2023

سيتروين C4X موديل 2023 تابع بـ سوق السيارات المحلي

تتواجد سيارة سيتروين C4X موديل 2023 ، فئة السيارات الكروس أوفر واسعة المساحة داخل سوق السيارات المصري بفئتين :

مقصورة سيتروين C4X موديل 2023 تابع بـ سوق السيارات المحلي


الفئة الأولي من سيارة سيتروين C4X موديل 2023 تابع بـ سوق السيارات المحلي بسعر مليون و 170 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C4X موديل 2023 تابع بـ سوق السيارات المحلي بسعر مليون و 290 ألف جنيه .

 

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