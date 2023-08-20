تعرف على مميزات العمل الحر الفري لانس.. استشاري إدارة أعمال يوضح

قال الدكتور محمد عطية ، استشاري ادارة الاعمال ، إنه من الضروري أن يتعرف كل شاب على نوعية العمل التي تناسب امكانياته ، لافتا إلى أنه من مميزات العمل الحر هي أن يمتلك الشخص مهارة او ميزة غير موجودة لدى الكثيرين.

وتابع الدكتور محمد عطية ، عبر لقائه لبرنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الاولى المصرية " أن الشركات تلجأ ل " الفري لانسر " لأن لديهم مميزات لا يمتلكها أشخاص آخرين، موضحا أن العمل الحر يحتاج للتطوير الدائم ، والتنمية الذاتية بعيدا عن سياسة الشركات .

ونصح الشباب المقبل على " الفري لانس " البدء بالعمل بالشركات ، واكتشاف مهارته ، وكيفية التسويق لشغله .

