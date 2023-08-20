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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على مميزات العمل الحر الفري لانس.. استشاري إدارة أعمال يوضح

الدكتور محمد عطية
الدكتور محمد عطية

قال الدكتور محمد عطية ، استشاري ادارة الاعمال ، إنه من الضروري أن يتعرف كل شاب على نوعية العمل التي تناسب امكانياته ، لافتا إلى أنه من مميزات العمل الحر هي أن يمتلك الشخص مهارة او ميزة غير موجودة لدى الكثيرين.

وتابع الدكتور محمد عطية ، عبر لقائه لبرنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الاولى المصرية " أن الشركات تلجأ ل " الفري لانسر " لأن لديهم مميزات لا يمتلكها أشخاص آخرين، موضحا أن العمل الحر يحتاج للتطوير الدائم ، والتنمية الذاتية بعيدا عن سياسة الشركات .

ونصح الشباب المقبل على " الفري لانس " البدء بالعمل بالشركات ، واكتشاف مهارته ، وكيفية التسويق لشغله .
 

الفري لانسر برنامج صباح الخير يامصر تنمية الذات الدكتور محمد عطية العمل الحر

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