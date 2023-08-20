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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

3 سبتمبر.. هشام خرما يُشارك في مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء

هشام خرما
هشام خرما

يُشارك المؤلف الموسيقى هشام خرما في فعاليات الدورة الـ 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء يوم 3 سبتمبر المقبل، وذلك ضمن فعاليات المهرجان التي تقام في الفترة ما بين 25 أغسطس وحتى 7 سبتمبر المقبل.

 

حفلات هشام خرما

كما يُحيي هشام خرما يوم الأربعاء 30 أغسطس المقبل حفلًا في مكتبة الإسكندرية بالمسرح المكشوف، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي.

يأتي هذا بعد حفلة كاملة العدد قدمها هشام خرما في دار الأوبرا المصرية، ولاقت الحفلة نجاحًا كبيرًا، عزف خلالها هشام خرما مقطوعات موسيقية لأول مرة مثل خلخال، وجمع هشام في موسيقاه بين الآلات الشرقية والغربية، ليقدم مقطوعات مميزة مثل أندلس، فيرست فواياج، كن، أمل، وادي الملوك، الحكاية، إيمان، مركش، بدر، تحرك، الغروب، اليقين، البداية، كما عزف بعض الألحان الشهيرة مثل حلوة بلادي وشمس الزناتي ليعيش الجمهور معه حالة من النوستالجيا.

 

عن هشام خرما

هشام خرما موسيقار ومنتج ومدير فني ومؤثر اجتماعي، وُلد ونشأ في القاهرة، وعاش بين ميامي وهامبورغ ودبي، وهو ما أدى إلى تأثره بالعديد من الثقافات التي شكلت شخصيته وموسيقاه أيضاً.

شغف خرما الأساسي يتمثل في خلق موسيقى مُلهِمة وراقية، تمزج بين كل الأصوات والأشكال في هذا العالم، هذا بالإضافة إلى الميل نحو التجريب وكسر المألوف عبر استكشاف أصوات جديدة والتعاون مع موسيقيين من مختلف أنحاء العالم.

في 2016، بدأ خرما في إحياء الحفلات الموسيقية، التي يصنفها الخبراء دائماً ضمن الطراز العالمي عبر موسيقى غامرة حنونة تمس الروح. أوركسترا خرما، أحيت العديد من الفعاليات الدولية المهمة في مواقع أثرية وتاريخية مثل الأهرامات والقلعة بالقاهرة ومانشن هاوس في لندن وغير ذلك.

أطلق خرما العديد من الألبومات الموسيقية والمقطوعات الفردية التي كانت تتصدر قوائم الأكثر استماعاً حين إطلاقها. أول ألبوماته الرسمية First Voyage (الرحلة الأولى) بالتعاون مع فيرجن ميجاستور وHybrid Records، بعد ذلك أطلق أرابيسك مع سوني ميوزيك بالتعاون مع كلٍ من الموسيقار العالمي الفائز بالجرامي ياني، وشان أتيلا.

في 2019، بدأ خرما في تأليف الموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات، وكانت انطلاقته بمسلسل النهاية، ليقدم بعده عددًا من الاعمال من أبرزها مسلسل سوتس بالعربي، كما قام خرما بتأليف موسيقى العديد من الفعاليات الدولية، ففي 2022 وقع الاختيار على خرما ليكون مؤلف التيمة الموسيقية الرسمية لفعاليات مؤتمر المناخ Cop27 في شرم الشيخ، كذلك موسيقى النسخة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، بالإضافة إلى الأغنية الرسمية لبطولة العالم في الشيش وموسيقى افتتاح كأس العالم للجمباز، و حفل افتتاح بطولة العالم للمياه المفتوحة World Aquatics، كما تعاون معه عدد من أشهر مصممي الأزياء لتأليف موسيقى عروض الأزياء العالمية.

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