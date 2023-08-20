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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

السر انكشف.. زوجة مدحت شلبي تكشف الفريق الذى يشجعه فى مصر

مدحت شلبي - سحر نوح
مدحت شلبي - سحر نوح

نشرت الإعلامية سهير جودة، لقاءها مع الفنانة سحر نوح، زوجة الكابتن مدحت شلبي، التي أدلت بعدد من التصريحات الهامة، نرصد أبرزها فيما يلي: 

  • مدحت شلبي مش أهلاوي ولازملكاوي.
  • العذاب بالنسبة ليا إني أشوف ماتش كورة ومدحت عذابه إنه يروح معايا الأوبرا.
  • بحب شيرين وجدي زوجته السابقة، ومدحت بيلعب مع إيهاب طلعت، زوجها، كورة كل أسبوع.
  • اتفقنا من الأول إنه يصارحني لو بطل يحبني  ننفصل ونفضل أصحاب.
  • زوجات أبي كانوا أمهات ليا وبنت مدحت بنتي وبنتها حفيدتي.

 

سحر نوح والمتنمرون

في أول يوليو الماضي، شنت الإعلامية سحر نوح، زوجة الإعلامي الرياضي مدحت شلبي، عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك”، هجوما حادا على بعض الساخرين من صور الفنانات اللاتي تقدمن في العمر. 

وقالت سحر نوح، ابنة الفنان محمد نوح: “ماشفتش في حياتي أبشع من ناس ممكن تتنمر وتعاير حد كبر في السن، وكأن العمر والزمن بإيدينا، وكأن الي بيتنمر هيفضل شباب على طول.. فكرة تداول صور فنانات وفنانين ظاهر فيها علامات الكبر علي ملامحهم بتبين تجاعيد أرواح وقلوب اللي نزلوها وأمراض لعينة مالية نفوسهم وعقولهم المسمومة”. 

وكانت الدكتورة سحر نوح، ابنة الفنان محمد نوح، ردت على مزاعم الكاتب خيرى حسن، صاحب كتاب "يا صاحب المدد"، بأن أغنية "مدد مدد" تم إلصاقها لآخر، قائلة: "أرى أنها محاولات للشهرة والتواجد وطرح كتاب لتحقيق مبيعات".

وأضافت سحر نوح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أنها لا تريد جدلا مع الكاتب خيرى حسن أثناء تواجده فى الاستوديو. 

وتابعت: "والدى توفى عام 2012.. وكان دائما يغنى أغنية مدد للكاتب العظيم إبراهيم رضوان".

واستطردت: “والدي كان دائما ما ينسب أغنية مدد لإبراهيم رضوان”، لافتا إلى أنه لا يوجد أى منطق فى أنه قد يكون على خلاف مع زكى عمر ويغنى أغنيته ويقول اسمه فى الحفلة، مضيفة: "اللى عايز ينكر حد مش هيغنى أغانيه خالص ولا يذكره".

وأشارت إلى أن أغنية “مدد” كان والدها يغنيها منذ أيام النكسة، وكان خلال فترة مجده يذكر أنه قابل الشاعر إبراهيم رضوان فى الحسين ورأى تأليف الأغنية على ورقة صغيرة، كما أنه قام بتلحينها وبدأ بغنائها فى الشوارع.

وأشارت إلى أن خير دليل على حديثها هو أن الفنانة سميحة أيوب كانت موجودة فى تلك الفترة وشاهدة على هذا الأمر.

 

سحر نوح الفنانة سحر نوح مدحت شلبي سهير جودة الإعلامية سهير جودة

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