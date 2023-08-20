1.5 مليار استماع.. رقم قياسي وراء تكريم عمرو دياب في حفل بيروت

شهد الحفل الكبير الذي أحياه النجم عمرو دياب في لبنان العديد من المواقف والتفاصيل أبرزها تكريمه من قبل تطبيق أنغامي للموسيقى كأكثر فنان استماعا في الوطن العربي.

وقام إيدي مارون المدير التنفيذي لتطبيق أنغامي بتكريم الفنان عمرو دياب لتحقيقه مليار و ٥٠٠ مليون استماعا عبر التطبيق الذي يبث حصريا أغنيات عمرو دياب منذ الاعلان عن تلك الشراكة الفنية الكبيرة.

وقال المهندس حسام الجمل رئيس انغامي مصر وشمال أفريقيا أن الجائزة لم يحصل عليها قبل ذلك اى فنان عربي او اجنبي ويعتبر الهضبة عمرو دياب اول فنان على مستوى العالم يحصل على هذه الجائزة ويصل إلى هذا المعدل المرتفع من الاستماعات

وأحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا كبيرا في العاصمة اللبنانية بيروت أمس السبت .

وشهدت بيروت استعدادات أمنية مكثفة منذ الصباح ، وتم تأمين كافة الشوارع المحيطة بمكان الحفل مما أدى لازدحام مروري كبير أغلق أهم شوارع بيروت، خاصة أن الحفل يشهد عودة عمرو دياب للغناء في لبنان بعد غياب ١٢ عاما.

واحتشد الجمهور بالالاف في مسرح الحفل قبل انطلاقه بساعات مرتديا الملابس البيضاء في أجواء من البهجة والسعادة ، حيث صعد عمرو دياب على أنغام أغنيته الشهيرة "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي هتف ورقص على أغنيات الهضبة منذ البداية وعلى مدار ساعتين.

وغني عمرو دياب باقة من أجمل أغانيه منها لو اتساب، بحبه، وياه، اللي عدى، تملي معاك، قمرين، نور العين، ليلي نهاري، انت الحظ، برج الحوت، شوقنا، ميال، الماضي، وهتتدلع.