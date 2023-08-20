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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

شيخ الشهداء .. ماذا قال أحمد شوقي في وفاة عمر المختار

صدى البلد

يصادف  اليوم، تاريخ 20 أغسطس 1858، يوم ميلاد الشيخ عمر المختار، المجاهد الليبي، الذي يُعرف أيضًا بلقب شيخ الشهداء وشيخ المجاهدين وأسد الصحراء، هو واحد من أبرز المقاومين العرب والمسلمين. ينتمي إلى بيت فرحات من قبيلة منفة الهلالية في برقة.

 قاتل عمر المختار قوات الغزو الإيطالية منذ وصولها إلى ليبيا في عام 1911، عندما كان عمره 53 عامًا. قاد العديد من المعارك على مدار أكثر من عشرين عامًا، حتى تم القبض عليه من قبل الجنود الإيطاليين.

خضع لمحاكمة وأصدر حكم بإعدامه شنقًا، وتم تنفيذ الحكم على الرغم من كونه كبير السن ومريضًا، حيث بلغ من العمر 73 عامًا وكان يعاني من الحمى.

 كان الهدف من إعدامه إضعاف المقاومة الليبية والقضاء على الحركات المناهضة للحكم الإيطالي، ولكن النتيجة كانت عكس ذلك، حيث اشتدت الثورات وتم طرد الإيطاليين من البلاد.

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 شخصية عمر المختار ظهرت في فيلم بعنوان "أسد الصحراء" من إخراج مصطفى العقاد في عام 1981، حيث قام الممثل المكسيكي-الأمريكي أنطوني كوين بتجسيد دوره.

كلمات احمد شوقي 

 أبدى أحمد شوقي، أمير الشعراء، حزنه على مقتل عمر المختار في قصيدة قال فيها:

"إفريقيا مهد الأسود ولحدها، ضجت عليك أراجلًا ونساء.
والمسلمون على اختلاف ديارهم، لا يملكون مع المصاب عزاء.
والجاهلية من وراء قبورهم، يبكون زيد الخيل والفلحاء.
في ذمة الله الكريم وحفظه، جسد ببرقة وسد الصحراء."

 

عمر المختار أسد الصحراء شيخ المجاهدين أحمد شوقي العرب والمسلمين الشعراء

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