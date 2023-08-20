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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انهيار تاريخي| انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21

أسعار الذهب
أسعار الذهب

حالة من التراجع الكبير تشهد سوق أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الأخيرة، وخاصة في سعر جرام الذهب عيار 21، جاء ذلك بعد موجة من الارتفاع الكبيرة والغير مسبوقة في أسعار الذهب خلال بداية العام الحالي 2023.

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انخفاض أسعار الذهب في مصر.. الجرام بكام؟

أسعار الذهب اليوم 

حيث استقرت أسعار الذهب اليوم الاحد  20-8-2023، بالتزامن من هدوء سعر الذهب عالميا، وهذا الاستقرار جاء بعد ارتفاع في أسعار الذهب عالميا، من أدنى مستوياته في خمسة أشهر بالامس، مع تراجع الدولار وعوائد السندات.

وفي السوق المصري، الأمر مختلف تماما حيث تشهد أسعار الذهب في مصر بشكل تراجع تدريجي وسجل سعر الذهب انخفاض بنحو 35 جنيها خلال اليومين الماضيين.

خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بيزنس"، عبر فضائية "صدى البلد2"، كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، عن أن الذهب ارتفع خلال الأسبوع الماضي ما يقرب من 200 جنيه، خاصة مع زيادة الإقبال على الذهب والسبائك، وخف الطلب بداية من الأسبوع الحالي.

مبادرة “زيرو جمارك”

الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، ذهب إلى أن مبادرة "زيرو جمارك"، ستساهم في خفض أسعار الذهب، مؤكدا أن تلك المبادرة تسمح بدخول أي كميات من الخارج مع دفع 14% رسم قيمة مضافة على المصنعية.

الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، أكد أن أسعار الذهب الآن جيدة، ومتوسط الأسعار 2220 جنيهاً ومتوقع أن يعود إلى  2150 جنيهًا خلال الأيام القليلة القادمة.

وأوضح تفاصيل هامة عن مبادرة "زيرو جمارك"، أكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، أن عوّضت نقص واردات المصريين من العملة الأجنبية، وزيادة رصيد مصر من الذهب شيء جيد للاقتصاد المصري.
وانهى أكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، أنه نتوقع استقرار أسعار الذهب خلال الربع الأخير من هذا العام.

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1500 جنيه.. أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21

سعر الذهب اليوم الأحد 


سعر الذهب عيار 24
وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,537 جنيها ، شراء 2,571 جنيها.
سعر الذهب عيار 21
سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 2,220 جنيها ، شراء 2,250 جنيها.
أسعار الذهب اليوم 
2,571,429
سعر الذهب عيار 18 
سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,903 جنيها ، شراء 1,929 جنيها.
سعر الجنيه الذهب اليوم 
سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,760 جنيها، شراء 18,000 جنيه.
 

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