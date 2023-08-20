انخفاض أسعار الذهب في مصر.. الجرام بكام؟

يقدم موقع "صدى البلد"، نشرة مفصلة عن أسعار الذهب اليوم في مصر، للراغبين في شراء المشغولات الذهبية، وذلك في التعاملات المسائية، لمعرفة اسعار الذهب بالصاغات المختلفة، بالاضافة الي أسعار المصنعية والدمغات المقررة دون زيادة غير مبرره.

أسعار الذهب اليوم في مصر

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب اليوم الاحد، لاتمام عمليات البيع والشراء والوصول الي اكبر نسبة ربح، والتقلق من نسبة الخسائر بفروق الاسعار.

الذهب اليوم عيار 21

بيع 2,230 شراء 2,250 جنيه.

الذهب أمس عيار 21

بيع 2,225 شراء 2,245 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية

متوسط أسعار الذهب اليوم الأحد بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,549 شراء 2,571 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,336 شراء 2,357 جنيه.

عيار 21 بيع 2,230 شراء 2,250 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,911 شراء 1,929 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,487 شراء 1,500 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,274 شراء 1,286 جنيه.

الأونصة بيع 79,261 شراء 79,971 جنيه.

الجنيه الذهب بيع 17,840 شراء 18,000 جنيه.

الكيلو بيع 2,548,571 شراء 2,571,429 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية

ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر،ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، وتكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، ويتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

أسعار الذهب الآن في مصر بالمصنعية

ويتم حساب سعر المصنعية بين 6 و10% من سعر الجرام، وقد تكون بين 100 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة،أما عند حالة حساب مصنعية السبائك يكون الأمر مختلفا.

ويتم حساب سعر المصنعية على الجرام بنحو يبدأ من 35 جنيها في حالة السبيكة التي تزيد على 100 جرام، أما الأقل، تعامل معاملة المشغولات في سعر المصنعية على الجرام.

أسعار الذهب عالميا

وبالأمس، ارتفع سعر الذهب عالميا، من أدنى مستوياته في خمسة أشهر، مع تراجع الدولار وعوائد السندات، لكن المعدن الأصفر أنهى الأسبوع على انخفاض آخر إذ عززت بيانات مشجعة من الولايات المتحدة توقعات بأن الفيدرالي الأمريكي لم ينته بعد من رفع الفائدة، وتداول الذهب في المعاملات الفورية عند مستويات 1888.96 دولار للأونصة، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ منتصف مارس يوم الخميس، وأنهى الأسبوع على تراجع بنسبة 1.27%.