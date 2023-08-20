أمسية فلكية ترصد الظواهر النادرة في السماء بـ مكتبة المستقبل

تنظم مكتبة المستقبل بجسر السويس، أمسية علمية فلكية، تتناول أهم الظواهر الفلكية النادرة، والتي حدثت للبشرية طوال القرون الماضية، وذلك فى السادسة من مساء غد الإثنين، يحاضر فيها المهندس عصام جودة المدير التنفيذي للجمعية المصرية لعلوم الفلك، وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك.

ومن جهته، قال الدكتور نبيل حلمي رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، إن الفعالية تأتى انطلاقا من دور الجمعية التابع لها مكتبة المستقبل فى تعزيز الوعى والتثقيف الفلكى، ونشر المعرفة بعجائب الفضاء والكون من خلال تنظيم المحاضرات وورش العمل التعليمية والندوات المتخصصة للأطفال والنشء فى مجال علوم الفلك والفضاء.



وأشار إلى أن الكون ممتلئ بالأحداث المبهرة التي نادرا ما تتكرر خلال أعمارنا القصيرة.

وتستعرض الأمسية الفلكية الأحداث الفلكية النادرة التي شهدتها البشرية، ولماذا تحدث مثل هذه الظواهر؟، ولماذا هي نادرة الحدوث؟، وهل لها تأثير على كوكب الأرض أو علينا نحن البشر مباشرة؟، هذه الأسئلة وغيرها تناقشها الأمسية الفلكية.

يذكر أن مكتبة المستقبل تضم المكتبة العامة (مكتبة طفل - مكتبة عامة - مركز كمبيوتر ولغات - مسرح روماني - قاعة ندوات وسينما - قاعة فنون تشكيلية - ورش أعمال فنية - قاعات اجتماعات) مواعيد العمل: - مكتبة الطفل من الساعة 9 صباحا حتي الساعة 4 مساء يوميا، والمكتبة العامة من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 8 مساء يوميا ما عدا يوم الجمعة من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 8 مساءً.