3 شهور.. أحمد عصام يكشف تفاصيل تجهيزات حفل عمرو دياب في بيروت

أعرب الفنان ونجم الفاير وركس احمد عصام عن سعادته بنجاح حفلة الاخير مع الهضبة عمرو دياب في دولة لبنان، والتي حققت صدى واسع، في جميع أنحاء الوطن العربي، خاصة وانها شهدت عودة الهضبة إلى حفلات لبنان بعد غياب أكثر من 12 عام.



وقال عصام في تصريحات صحفية اليوم: الحفلة كانت ذات طبيعة خاصة لذلك اهتممنا بتفاصيلها بشكل كبير، وقمت بالسفر إلى هناك أكثر من مره لمعاينة مكان الحفل، على مدار 3 شهور، حيث احتاجت إلى عدد كبير من العمالة والخامات المستخدمة، لكي تخرج في هذا الشكل.



واضاف: على مدار ساعة ونصف الساعة قدم عمرو دياب مجموعة أغاني مختلفة، كان كل أغنية لها المؤثرات البصرية الخاصة بها المختلفة عن غيرها، وهو الأمر الذي تطلب تركيز ومجهود كبير جدا، فهي حفلة نستطيع القول انها للتاريخ، وعلينا جميعا ان نفخر بأن عمرو دياب فنان مصري فهو خير سفير لمصر وفنها.

وأشار عصام إلى أن الجمهور كانوا يرتدون الملابس البيضاء خلال الحفل، وهو ما يوحي إليك ان لبنان كلها كانت ترتدي الملابس البيضاء من العدد الغفير الذي تواجد في مكان الحفل.