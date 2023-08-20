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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أصيب بجلطة دماغية .. وفاة الفنان الجزائري وحيد بوزيدي

وحيد بوزيدي
وحيد بوزيدي

توفي الفنان الكوميدي الفرنسي من أصول جزائرية وحيد بوزيدي عن عمر يناهز 45 سنة اليوم الأحد.

تعرض وحيد بوزيدي لأزمة صحية  حسب ما أعلنه حسابه الرسمي على الفيسبوك، حيث نقل إلى المستشفى  يوم الأربعاء 16 أغسطس بعد إصابته بجلطة دماغية بحسب إذاعة مونت كارلو. 

رحل الفنان وحيد بوزيدي بشكل مفاجيء خلال تواجده بمدينة مراكش، بعدما تعرض لأزمته الصحية وقضى منذ ذلك الحين أيامه فيحالة غيبوبة إلى أن توفي.


 ولد الفنان الراحل في فرنسا لعائلة جزائرية، وتمكن من لعب شخصيات كوميدية ببراعة وذكاء. وترك بصمته الفكاهية في العديد من الأعمال والأفلام التلفزيونية. 

 

وجعلته موهبته ممثلا استثنائيا وحقق نجاحا كبيرا في عالم الكوميديا الفرنسية والجزائرية.

وحيد بوزيدي أصول جزائرية مدينة مراكش مونت كارلو وفاة وحيد بوزيدي

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