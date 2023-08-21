أنتمي لعائلة كروية.. أول مديرة مباريات مصرية في المونديال تتحدث عن منصبها| فيديو

قالت أمينة قاسم ، أول مديرة مباريات مصرية وأفريقية في كأس العالم للسيدات إنها تعمل في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وتقوم بعمل مهمات مع الاتحاد الدولي مثل إدارة المباريات.

وتابعت أمينة قاسم، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية "القناة الأولى"، أن مدير المباريات هو المسؤول عن متابعة كل شيء من بداية وصول الفرق للملعب وحتى يوم المباراة، موضحة: "بروح الاستاد قبل الماتش بسبع ساعات".

وتابعت، أن مهمتها هي الإشراف على تمارين اللاعيبين، وتمارين الإحماء، وتجهيز الاحتفالية قبل المبارايات.

وأوضحت أنها تنتمي لأسرة كروية، ولديها شغف لكرة القدم، مردفة: "أنها عملت في وزارة التجارة والصناعة عقب تخرجها من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ولما تكن تريد العمل في مهنة لا توجد فيه حركة ".